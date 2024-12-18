Фильм с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером в главных ролях выйдет в украинский прокат 13 марта 2025 года.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер шпионского триллера "Операция "Черный кейс" (Black Bag) от режиссера Стивена Содерберга, наиболее известного широкой аудитории по "Трилогии Оушена".

В центре сюжета фильма – супруги-шпионы, которым на протяжении многих лет удается удачно совмещать профессиональное и личное. Однако все рушится в тот момент, когда агентство начинает подозревать жену в двойной игре. Мужчина берется разобраться в ситуации, однако теперь он оказывается перед сложной дилеммой.

Главные роли в фильме сыграли Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Кэрол", "Тор: Рагнарок", "Тар") и Майкл Фассбендер (франшиза "Люди Икс", "Бесславные ублюдки", "Стыд", "Прометей").

Также в ленте задействованы Реге-Жан Пейдж ("Серый человек", "Подземелье драконов", сериал "Бриджертоны"), Мариса Абела ("Эми Уайнхауз: Back To Black", "Барби"), Наоми Харрис ("28 дней спустя", франшизы "007", "Пираты Карибского моря"), Пирс Броснан (пятый Джеймс Бонд, "Мамма Миа! 2", "Черный Адам"), Том Берк ("Манк", "Чудо", "Фуриоза") и другие.

Сценарий к фильму написал один из самых успешных сценаристов всех времен Дэвид Кепп ("Парк Юрского периода", "Путь Карлито", "Миссия невыполнима", "Человек-паук" и многие другие кинохиты).

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 13 марта 2025 года.

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