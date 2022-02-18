Шоу закончится на пятом сезоне. На данный момент Netflix опубликовал постеры к четвертому с датами выхода новых эпизодов.

Популярный научно-фантастический сериал "Очень странные дела" стримингового сервиса Netflix закончится на пятом сезоне.

Об этом сервис объявил в Twitter, показав постеры четвертого сезона шоу и объявив тем самым даты выхода новых эпизодов.

"Пятый сезон станет эпическим завершением этой истории – именно так его всегда представляли создатели", – говорится в сообщении.

"Очень странные дела": 4-й сезон

Также стало известно, что предстоящий четвертый сезон решили разделить на две части, так как он получился слишком большим и насыщенным. Каждая из частей будет состоять из девяти эпизодов. И, судя по всему, они будут намного длиннее, чем все, которые были ранее.

Создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы назвали этот сезон "началом конца":

"С девятью сценариями на 800 страниц, почти двумя годами съемок, тысячами кадров с визуальными эффектами и продолжительностью, почти в два раза превышающей продолжительность любого предыдущего сезона, Очень странные дела 4 были самым сложным сезоном, но и самым стоящим".

Премьера первой части сериала "Очень странные дела" 4 состоится 27 мая, а премьера второй – 1 июля.

"Очень странные дела": что известно о сериале

Американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер для стримингового сервиса Netflix.

Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, состоялась на Netflix 15 июля 2016 года.

Сериал получил 6 премий "Эмми" и 38 номинаций, в том числе в категории "Лучший драматический сериал", четыре номинации на премию "Золотой глобус" и десять номинаций на премию Американской гильдии киноактеров, завоевав одну награду в категории "Лучший актёрский состав в драматическом сериале" в 2017 году.

Сюжет. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана. Все начинается с того, как из секретной правительственной лаборатории сбегает девочка, обладающая телекинезом, и в то же время таинственным образом исчезает мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего...

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