Они написали открытое коллективное письмо.

Голливудские звезды призвали к ядерному разоружению и подчеркнули на опасности в мире. Среди активистов, подписавших открытое письмо, есть актрисы Джулианна Мур, Джейн Фонда, Эмма Томпсон, а также звезды фильма "Оппенгеймер" и сам внук Роберта Оппенгеймера. Об этом пишет The Guardian.

Этой теме решили придать огласку перед церемонией кинопремии "Оскар". Именно на ней пророчат победу нашумевшему фильму "Оппенгеймер", режиссером которого является Кристофер Нолан.

В письме звезды напоминают, что девять стран хранят 13 000 единиц ядерного оружия. Оно примерно в 80 раз может быть мощнее того, что уничтожило Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

"Как художники и правозащитники, мы хотим напомнить людям, что хотя Оппенгеймер - это история, но ядерное оружие - нет. Во время большой неопределенности даже одна единица ядерного оружия - на суше, под водой, в воздухе или в космосе - это слишком много. Чтобы защитить наши семьи, наши сообщества и наш мир, мы должны требовать, чтобы мировые лидеры работали над тем, чтобы войти в историю ядерного оружия и построить светлое будущее. Каждый человек должен быть осведомлен о невероятной разрушительной силе ядерного оружия. Понимание угрозы освещает необходимый путь к ее устранению", - написано в письме.

Что известно о фильме "Оппенгеймер"

"Оппенгеймер" - биографический фильм об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, который разработал первую ядерную бомбу. Кинолента стала самой кассовой и собрала в прокате 912 миллионов долларов. Также она успела получить немало престижных наград, в частности, "Critics Choice Awards 2024", "SAG Awards", "BAFTA", а также имеет рекордные 13 номинаций на "Оскаре".

Напомним, кинопремия "Оскар" состоится в ночь с 10 на 11 марта. Ранее был объявлен полный перечень номинантов.

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