Украинская певица Наталья Валевская презентовала новую песню "Родная моя семья".
"Когда человек проходит определенный отрезок своего пути, рано или поздно он понимает, что самое главное, не деньги или достижения, а именно - родная семья. Это наши корни, это то, что является святым. Семья - это дар Божий, к сожалению, не все имеют родителей, братьев, сестер и родных людей. Песня про самое теплое, самое дорогое сердцу, о семье", - комментирует певица.
Наталья призналась, что песня по сути является биографической, ведь в ней рассказывается история человека, который уехал за границу при определенных жизненных обстоятельствах, но всегда с верой в сердце думает о Родине и своих близких людях.
"При определенных обстоятельствах, которые возникли в Украине, некоторые люди были вынуждены уехать за границу и искать лучшей судьбы, хотя дети остались здесь, так случилось и у меня. В этой песне, я также увидела свою мамочку, которая проживает за границей", - дополняет Наталья.
Помимо премьеры новой песни, артистка празднует свое 40-летие, и уверяет, что все что она делает, ради одного - поднимать людям настроение, заряжать счастьем и позитивом.
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