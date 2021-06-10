Именно сегодня украинская певица Наталья Валевская празднует свой день рождения и по случаю этого презентует песню, которую пережила на собственном опыте.

Украинская певица Наталья Валевская презентовала новую песню "Родная моя семья".

"Когда человек проходит определенный отрезок своего пути, рано или поздно он понимает, что самое главное, не деньги или достижения, а именно - родная семья. Это наши корни, это то, что является святым. Семья - это дар Божий, к сожалению, не все имеют родителей, братьев, сестер и родных людей. Песня про самое теплое, самое дорогое сердцу, о семье", - комментирует певица.

Наталья призналась, что песня по сути является биографической, ведь в ней рассказывается история человека, который уехал за границу при определенных жизненных обстоятельствах, но всегда с верой в сердце думает о Родине и своих близких людях.

"При определенных обстоятельствах, которые возникли в Украине, некоторые люди были вынуждены уехать за границу и искать лучшей судьбы, хотя дети остались здесь, так случилось и у меня. В этой песне, я также увидела свою мамочку, которая проживает за границей", - дополняет Наталья.

Помимо премьеры новой песни, артистка празднует свое 40-летие, и уверяет, что все что она делает, ради одного - поднимать людям настроение, заряжать счастьем и позитивом.

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Автор: Диана Могилевич