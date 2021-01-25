Премьеру переносили уже несколько раз.

Премьеру приквела шпионского боевика Kingsman перенесли на 20 августа 2021 года.

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Об этом сообщает deadline.

Стоит отметить, что премьеру уже переносили несколько раз. Изначально она должна была состояться в ноябре 2019 года. Затем ее перенесли на февраль 2020 года, потом еще на сентябрь, а теперь и вовсе на август 2021.

Картина расскажет о зарождении организации Kingsman во времена Первой мировой войны и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться первым шпионам. Сообщается, что группа тиранов устроит настоящую жестокую войну, чтобы уничтожить людей. Но затем найдется один человек, который сможет противостоять этой опасной группе.

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Автор: УНИАН