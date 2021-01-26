ОМКФ пройдет в режиме офлайн, но в измененном формате.

12-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) состоится в августе 2021 года.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОМКФ, фестиваль пройдет в Одессе с 14 по 21 августа.

Отмечается, что ОМКФ в начале текущего года сменил руководящий состав. В частности, исполнительным директором стала Анна Мачух, которая ранее работала директором департамента по маркетингу ОМКФ, директором кинорынка, а также руководила стратегическим развитием фестиваля.

Также Мачух была исполнительным директором Украинской киноакадемии и соучредителем онлайн-платформы для аудиовизуального сектора DzygaMDB. Операционным директором ОМКФ назначена Екатерина Звездина, директором по стратегическому развитию – Александр Холоденко.

На фестивале планируется создать независимую отборочную комиссию, которую возглавит Алик Шпилюк – бывший программный директор и консультант ОМКФ.

Как отметила президент ОМКФ Виктория Тигипко, в прошлом году из-за пандемии коронавируса фестиваль прошел в онлайн-формате.

«Уже тогда мы понимали, что в целом фестиваль нуждается в коренных изменениях. Поэтому этот год мы начали с разработки совершенно новой стратегии развития… 12-й ОМКФ будет однозначно другим, но мы оставляем главное – лучшие фильмы Украины и мира и, конечно, нашу уникальную атмосферу, которую в этом году мы все вместе сможем снова почувствовать летом в Одессе», - сказала Тигипко.

В свою очередь Мачух добавила, что 12-й кинофестиваль состоится в режиме офлайн, но в измененном формате.

11-й Одесский международный кинофестиваль прошел в режиме онлайн с 25 сентября по 3 октября 2020 года.

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Автор: Лариса Козовая