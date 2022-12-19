УНИАН предлагает вам узнать об украинских мультиках, которые будут интересными как малышам, подросткам, так и взрослым.

Сегодня трудно представить жизнь детей без телевидения или интернета. Но все специалисты - от педагогов до психологов советуют родителям ответственно относиться к отбору контента, который смотрят их малыши.

Обидно, что основная масса интересного детского контента на YouTube звучат на русском. Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство людей переходят на украинский язык как в быту, так и в соцсетях. Поэтому и вырос спрос на украиноязычный видеоконтент для детей.

УНИАН подготовил для вас подборку мультиков на украинском языке, которые будут интересными для самых маленьких и самых старших.

Мультики для самых маленьких - подборка

Познавательные, развивающие и в то же время современные украинские мультфильмы помогут детям не скучать и не бояться как во время воздушной тревоги, так и во времена блэкаута. А на время отключения света в Украине вы можете заранее скачать мультики на гаджеты, чтобы дети могли провести время весело и с пользой.

Мультики для детей - видео

На канале С любовью к детям представлено немало детских песен, азбуки, зарядка и мультики на украинском языке.

Мультики на украинском языке развивающие - видео

Также стоит упомянуть и интересную инициативу от UNICEF Ukraine, которые создали детский сад онлайн: каждый выпуск имеет развивающую, развлекательную и двигательную части. Для деток, которым энциклопедические вещи еще трудновато воспринимать, а вот чтение сказок вслух и зарядка очень нравятся.

А на канале Ukranimaua вы сможете найти и современные украинские мультики - такие как "Котигорошко", так и классические - "Капитошка" или "Петрик Пяточкин" на украинском. Кроме того, есть и много старых советских, знакомых многим взрослым еще с их детства.

Обратите внимание и на украинский мультсериал для дошкольников, снятый при поддержке МКИП и Госкино. Главные персонажи мультика на украинском - маленькие зайцы Боп и Бу, которые постоянно исследуют окружающий мир. Эта серия детских мультиков содержит обучающие элементы и поможет детям развивать полезные социальные навыки.

Не обходите вниманием Каю Украинский - популярный мультфильм, который озвучили на украинском языке. Поучительная история о приключениях мальчика Каю и его семьи, которые познают жизнь.

YouTube-канал Интересная наука - это научно-популярные и образовательные видео на разные научные темы по физике, астрономии, биологии, географии и математике, которые будут интересны не только малышам, но и подросткам.

Мы убеждены, что смотреть мультики на украинском языке будет интересно и малышам, и взрослым. Также обратите внимание, ранее УНИАН рассказывал о топ-5 самых полезных и добрых мультфильмов для детей, или топ-5 добрых мультиков, чтобы отвлечь детей от войны.

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