Если вы переживаете за контент, который смотрят ваши малыши, то эти мультфильмы точно стоит им показать - они подают хороший пример.

УНИАН собрал 5 мультфильмов, которые непременно нужно показать вашим малышам. Картины учат добру, в игровой форме прививают важные качества и строят позитивное мышление.

Монстр в Париже

Во Франции живет ужасный монстр, который наводит ужас на всех местных жителей. Однако это только снаружи. Внутри он безобидный, добрый и отзывчивый, но это не под силу разглядеть за его "маской". Красотка-певица по имени Люсиль смогла увидеть в ужасном монстре его настоящее лицо.

ВАЛЛ-И

Трогательная история о маленьком, но очень трудолюбивом и любопытном роботе по имени Валли.

Он самостоятельно убирает опустевшую планету Земля, на которой люди оставили горы мусора. Однажды он встречает другого робота по имени Ева.

Хранитель Луны

Главный герой - фавн Мьюн с диковинной планеты, где ночь и день сменяли вручную. Он стал хранителем Луны, но тут же потерял и ее, а вскоре и Солнце. Мультик учит тому, что главное - это доброта, а рядом с друзьями, которые всегда готовы помочь, ничего не страшно!

Иллюзионист

Главные герои - пожилой фокусник и одна очень бедная девочка. Они объединились, чтобы справиться с трудностями, которые выпали на их пути. Мультфильм наполнен добром и детской наивностью, учит отзывчивости и важности заботиться о близких.

Как приручить дракона

Это история дружбы викинга и дракона. На протяжении нескольких частей в мультике показывается противостояние племени викингов и драконов. Однако один мальчик, наследник викинга, однажды отказался воевать и охотиться, подружившись с одним из "врагов" по кличке Беззубик.

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