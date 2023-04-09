На данный момент украинский мультфильм транслируют в кинотеатрах более чем 80 стран мира.

Украинский ЗD-мультфильм по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов народной мифологии вышел 2 марта 2023 года. За месяц он установил рекорды по просмотрам не только у себя на родине, но и по всему миру.

"Мавка. Лесная песня" сейчас в прокате в более чем 80 странах на разных континентах. Недавно мультфильм представили в кинотеатрах Австралии и Новой Зеландии. Через полторы недели "Мавку" можно будет увидеть на экранах Италии и Нидерландов.

В первый день премьеры украинского мультфильма во Франции он стал лидером по просмотрам. В социальных сетях французы пишут, что они в восторге от "Мавки".

"По состоянию на 4 апреля на мультфильм во Франции было продано 160 827 билетов. Это означает второй по результативности стартовый уикенд в национальном французском прокате в 2023 году, пятое место в национальном бокс-офисе Франции за неделю и 5% французского кинотеатрального рынка", - сообщили в Госкино.

Реакция зрителей в соцсетях

"Духовный фильм. Похожий на "Аватар", но с меньшим количеством ненужного насилия. Фильм для детей и взрослых. Он тронул мое сердце"

"Я пошла со своим 6-летним сыном, которому мультфильм понравился. Персонажи милые, история наполнена поворотами и моралью, очевидной даже для детей"

"Этот фильм уже в кинотеатрах. Я не могла дождаться, чтобы увидеть его. Украинская студия проделала потрясающую работу, анимация выглядит великолепно!"

Напомним, что мультфильм "Мавка. Лесная песня" был создан при поддержке Госкино и Агентства США по международному развитию. Первая неделя показов принесла создателям фильма почти 25 миллионов гривень, что стало рекордом кассовых сборов среди отечественных релизов.

Ранее УНИАН писал, что "Мавка. Лесная песня" побила рекорд и стала самым кассовым украинским фильмом.

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