Мультфильм побил рекорд всего за три уикенда.

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" побил рекорд. Он стал самым кассовым украинским фильмом.

"Только за три уикенда в украинском прокате на мультфильм было продано 642 671 билетов, а бокс-офис составил 81 848 415 грн", - сообщается на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Мавка" обогнала "Бешеную свадьбу", "Захара Беркута" и многие другие фильмы. Анимационный фильм уже собрал на 10 миллионов больше комедии "Я, ты, он, она". При этом, "Мавка" находится в прокате всего три недели и показ фильма в кинотеатрах продолжается. Поэтому мультик может собрать еще больше средств.

"Напомним, что анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет FILM.UA Distribution и "Киномания". Генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1", - добавили в Госкино.

"Мавка. Лесная песня" - трейлер и описание

Мультфильм начали создавать еще в 2015 году. Режиссерами "Мавки" стали Александра Рубан и Олег Маламуж. Сценаристом выступил Ярослав Войцешек. В начале марта 2023 года мультфильм вышел в широкий прокат.

Фильм "Мавка. Лесная песня" создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня". Кроме этого, к сюжету добавили другие элементы украинского фольклора.

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