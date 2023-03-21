Кадр из мультфильма "Мавка. Лесная песня" / фото FILM.UA Group

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" побил рекорд. Он стал самым кассовым украинским фильмом.

"Только за три уикенда в украинском прокате на мультфильм было продано 642 671 билетов, а бокс-офис составил 81 848 415 грн", - сообщается на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Мавка" обогнала "Бешеную свадьбу", "Захара Беркута" и многие другие фильмы. Анимационный фильм уже собрал на 10 миллионов больше комедии "Я, ты, он, она". При этом, "Мавка" находится в прокате всего три недели и показ фильма в кинотеатрах продолжается. Поэтому мультик может собрать еще больше средств.

"Мавка. Лесная песня " побила рекорд и стала самым кассовым украинским фильмом / Госкино

"Напомним, что анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет FILM.UA Distribution и "Киномания". Генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1", - добавили в Госкино.

"Мавка. Лесная песня" - трейлер и описание

Мультфильм начали создавать еще в 2015 году. Режиссерами "Мавки" стали Александра Рубан и Олег Маламуж. Сценаристом выступил Ярослав Войцешек. В начале марта 2023 года мультфильм вышел в широкий прокат.

Фильм "Мавка. Лесная песня" создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня". Кроме этого, к сюжету добавили другие элементы украинского фольклора.

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