По словам соседа Бекмансуровых, 38 тысяч рублей на ружье, из которого парень расстрелял учеников, дали ему летом собственные родители.

Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова, который 20 сентября открыл стрельбу по студентам в Пермском государственном университете, был наемником на Донбассе.

Об этом сообщил сосед Бекмансуровых российскому изданию Znak, попросив не раскрывать его имени.

"Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с Чеченской войны наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", - отметил мужчина.

Также он рассказал, что Тимур с детства был знаком с оружием.

"Несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять", - отметил мужчина.

По его словам, 38 тысяч рублей на ружье, из которого Бекмансуров расстрелял учеников, дали ему летом собственные родители.

"Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", - добавил собеседник.

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Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронов и сумку с документами.

Стрелок длительное время планировал нападение, копил деньги на ружье и тщательно готовился.

Автор: Денис Прядко