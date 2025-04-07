Новый сезон хитового шоу по комиксам DC стартует 21 августа 2025 года.

Стриминговый сервис Max в новом анонсе своих главных сериалов 2025 года показал новые кадры второго сезона комедийного экшна "Миротворец" (Peacemaker) от Джеймса Ганна.

Одновременно стало известно, что новый сезон хитового шоу по комиксам DC стартует 21 августа 2025 года. Он будет насчитывать восемь эпизодов, которые, вероятно, будут выходить по одному раз в неделю.

В центре сюжета сериала, который был создан как спин-офф фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021 года – безжалостный убийца и истинный патриот Америки Кристофер Смит по прозвищу "Миротворец", который верит в достижение мира любой ценой.

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Уже известно, что во втором сезоне к своим ролям вернутся большинство главных актеров из первого сезона: Джон Сина (Кристофер Смит / Миротворец), Даниэль Брукс (Леоте Адебайо), Фредди Строма (Эдриан Чейз / Линчеватель), Дженнифер Холланд (Эмилия Харкорт), Стив Эйджи (Джон Экономос) и Роберт Патрик (Огюст Смит / Белый Дракон).

Среди новых имен в касте – Фрэнк Грилло, наиболее известный по франшизе "Первый мститель" и еще куче среднестатистических боевиков. Он повторит образ спецагента проекта Task Force X Рика Флега-старшего (отца Рика Флега-младшего, убитого Миротворцем в финале "Отряда самоубийц"). Этот персонаж был впервые представлен в анимационном сериале "Монстры Коммандос" (2024) и также должен появиться в будущем "Супермене" (2025).

Также во втором сезоне сериала будут представлены персонажи в исполнении актеров Соль Родригес (сериал "Звездный путь: Пикар") и Тима Медоуза ("Дрянные девчонки", "Одноклассницы"), они воплотят образы агентов "Аргуса" Саши Бордо и Лэнгстона Флери соответственно. Еще одного пока неназванного нового персонажа сыграет Дэвид Денман (сериалы "Мейр из Исттауна", "Рекрут").

Напомним, первый сезон "Миротворца", вышедший в начале 2022 года, рассказывал о вторжении зловещих бабочек из Космоса, которые хотели захватить Землю. Дать бой оккупантам мог только Кристофер Смит вместе с командой неудачников из "Аргуса", своим другом Линчевателем и одомашненным орлом. Параллельно в сюжете раскрывались отношения Смита с его отцом, лидером американских неонацистов по прозвищу "Белый Дракон".

Сезон получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Так, на данный момент его оценка на IMDb составляет 8,3 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 93% одобрения от критиков и 89% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 70 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Отметим, также в новом ролике были показаны и другие долгожданные сериалы Max, которые должны выйти в этом году, в том числе "Последние из наз", "Оно: Добро пожаловать в Дерри", "Таск", "Дастер", "И просто так..." и другие.

О главных сериалах апреля 2025 года читайте в нашем отдельном материале.

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