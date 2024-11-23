На этот раз главную роль в "женском" байопике от известного чилийского режиссера исполнила Анджелина Джоли.

28 ноября 2024 года в украинский прокат выходит биографическая драма "Мария" (Maria) с Анджелиной Джоли в главной роли.

Это новая лента от чилийского режиссера Пабло Ларраина, посвященная легендарной оперной певице Марии Каллас и завершающая его триаду о сильных женщинах, в которую также входят "Джеки" и "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Ларраин, известный своим тонким психологизмом и вниманием к деталям, создает уникальные портреты женщин, чьи жизни стали символами силы, стойкости и стремления к свободе.

УНИАН вместе с дистрибьюторской компанией Green Light Films, которая представляет ленту в Украине, расскажет немного подробнее о фирменном стиле Ларраина и его новой работе.

Реальность и вымысел

Особенность Ларраина как режиссера в том, что он не боится смелых экспериментов и дерзко смешивает художественный вымысел с реальными событиями, создавая таким образом незабываемые фильмы. Его работы всегда имеют уникальный визуальный стиль, мастерски срежиссированные сцены и сильную эмоциональную составляющую.

В трех биографических драмах о выдающихся женщинах он не только рассказывает о событиях из жизни, но и исследует их глубокие переживания. Эти фильмы ценны не только для кинематографа, но и для понимания роли женщины в истории. Режиссер показывает своих героинь не как совершенных и недостижимых икон, а как живых людей с многогранными характерами, внутренними противоречиями и стремлениями. Каждый из этих фильмов – это трогательная история борьбы женщины с обществом, обстоятельствами и собственными страхами.

"Джеки" / Jackie (2016)

Фильм сосредоточен на нескольких трагических днях после убийства президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. Зритель наблюдает за тем, как его жена Жаклин пытается справиться с потерей, защитить своих детей и сохранить память о своем муже. В то же время она борется с общественным мнением и политической системой, которая пытается контролировать ее.

Главную роль в фильме блестяще исполнила Натали Портман, которая мастерски передала контраст между внешней сдержанностью и внутренней бурей. Элегантная и ранимая, Жаклин Кеннеди предстает перед зрителями как женщина, которая, несмотря на горе, находит в себе силы, чтобы повлиять на ход истории. Она стала символом стиля, изысканности и достоинства, который вдохновляет женщин по всему миру.

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы" / Spencer (2021)

Действие фильма происходит в течение трех дней в начале 1990-х во время празднования Рождества в Сандрингемском дворце. В эти моменты принцесса Диана окончательно решает покинуть королевскую семью, которая годами подавляла ее личность и свободу. В этой ленте Пабло Ларраин не сосредотачивается на хронологии событий, а создает психологический портрет женщины, находящейся на грани нервного срыва.

Роль Дианы прекрасно исполнила звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. Ее Диана – не просто жертва обстоятельств, а смелая женщина, которая борется за право быть собой. Она показана как заботливая мать, которая стремится вырваться из клетки, выстроенной монархией, и жить так, как хочет сама.

"Мария" / Maria (2024)

Фильм рассказывает о последних днях оперной звезды Марии Каллас, которые она провела в Париже в 1970-х годах. Зрители видят Марию в самые интимные моменты ее жизни, когда она вспоминает прошлое, переживает потери и находит утешение в музыке. Фильм исследует глубокие личные переживания легенды мировой оперы: ее отношения с Аристотелем Онасисом, борьбу с одиночеством и любовь к искусству, которая определила ее жизнь.

В роли Марии Каллас выступила Анджелина Джоли, которая сумела воплотить как ее величие на сцене, так и хрупкость за кулисами. Каллас была не только оперной звездой, но и символом страсти и таланта, способного преодолеть любые границы. Ее голос и стиль стали иконами культуры, а ее история – уроком о том, как важно оставаться верным себе даже в самые трудные моменты.

Чтобы вжиться в роль, суперзвезда семь месяцев занималась оперным вокалом - она лично исполняет некоторые партии в ключевых сценах ленты. Кроме того, зрителей ждет полное погружение в модный мир второй половины прошлого века, поскольку гардероб Джоли копирует лучшие образы Марии Каллас.

Лента впервые была продемонстрирована на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

К слову, главные роли в фильмах Пабло Ларраина принесли Натали Портман и Кристен Стюарт номинации на "Оскар". Возможно, вскоре и Анджелина Джоли получит шанс побороться за свой второй актерский "Оскар".

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