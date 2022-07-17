Сначала он хотел быть журналистом, но на последних курсах института осознал - хочет и может реализовать себя в чем-то другом. И не прогадал.

Хью Джекман - 53-летний австралийский актёр, певец и продюсер. Широкой публике он полюбился после роли Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Однако помимо этого образа в его фильмографии есть немало блестящих ролей. УНИАН вспоминает самые запоминающиеся из них.

Корелли

Несмотря на нынешнюю известность, когда-то актер начинал свой творческий путь, играя в австралийских "мыльных" операх. Одна из таких "Корелли". Это сериал, где Джекман сыграл заключённого Кевина Джонса, закрутившего роман с тюремным психологом.

Герой ее романа

Красавчик Хью нередко исполнял роли мужчин, пользующихся популярностью среди женщин. Наверное, потому что и в жизни у него внимания - хоть отбавляй.

Так, в 1999 году на экраны вышел сериал, где тот исполнил главную роль водителя грузовика и автора любовных романов Джека Уиллиса. Чтобы над ним не смеялись коллеги, Джек решает взять псевдоним своей знакомой Руби Уэйл.

Романы "Руби Уэйл" оказались настолько крутыми, что с автором захотело подписать контракт крупное издание. Теперь герою предстоит найти выход из ситуации - и не потерять контракт, и не выдать свой секрет коллегам.

Флирт со зверем

Здесь Хью Джекман сыграл роль ловеласа и бабника Эдди Алдена. Сотрудница популярного ТВ-шоу, которая разочаровалась в мужчинах, на его примере решила показать миру: мужики ничем не отличаются от животных.

Отверженные

Учитывая то, что Хью Джекман обладает невероятным музыкальным талантом, в его фильмографии есть и мюзиклы. Так, он сыграл роль Жана Вальжана в "Отверженных", за что был награжден престижной премией "Золотой глобус".

Напомним, названы лучшие фильмы с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

Также УНИАН перечислил три украинских фильма, которые стали известны всему миру.

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