Фильм расскажет о двух женщинах, чьи судьбы переплетаются самым невероятным образом.

С 3 февраля 2022 года в украинских кинотеатрах стартуют показы нового фильма от "оскароносного тандема" Педро Альмодовара и Пенелопы Крус "Параллельные матери" (Madres paralelas).

В прошлом году картину встретили овациями на кинофестивалях в Венеции и Нью-Йорке, а портал Rotten Tomatoes включил ее в престижную двадцатку картин с лучшими рецензиями года. Чем фильм выделяется среди других работ Альмодовара и почему первые зрители в мире были уверены, что это одна из лучших ролей Пенелопы Крус за последние годы, разбираемся вместе с vlg.film.

О чем фильм

На первый взгляд, "Параллельные матери" Альмодовара не отходят от привычной для автора человеческой драмы с примесью житейского юмора и стильной картинки, ведь, пожалуй, ни один режиссер мира не способен с таким же вкусом снимать быт.

Читайте такжеЧто посмотреть на выходных: приквел "Кингсмена", пятый "Крик" и премьера "Миротворца"Главная героиня нового фильма – фотограф Дженис (Пенелопа Крус) – живет в Мадриде, работая для испанского глянца. Ее ближайшая подруга – редактор одного из изданий, ее родина – в маленьком городке в другой части Испании. На одной из съемок Дженис знакомится с харизматичным археологом и общие интересы приводят к роману, а роман – к незапланированной беременности, которую Дженис не планирует прерывать. В больнице она заводит знакомство со вчерашней школьницей Аной, у которой есть своя тайна и сложнейшие отношения в семье. Судьбы двух женщин переплетаются самым невероятным образом.

Прочитав это, можно сказать – "типичный Альмодовар", но после первых показов фильма, который открывал прошлогодний кинофестиваль в Венеции о сюжете стало известно больше. Впервые в своей продолжительной карьере, за которую испанский гранд-режиссер получил десятки наград, в том числе два "Оскара" и две премии Каннского кинофестиваля, Альмодовар неожиданно для всех заговорил о политике. На вопрос британского издания Vogue о том, почему сейчас и как ему пришла эта идея, он ответил довольно просто: "На самом деле, абсолютно аполитичным человеком и автором меня назвать невозможно. Испания – консервативная страна, а в моих работах и моем лайфстайле никогда не было ничего консервативного по мнению местного истеблишмента. Я вынашивал идею "Параллельных матерей" много лет, Пенелопе рассказал об этом впервые лет семь назад точно. И я рад, что рассказали мы эту историю только сейчас, сдержанно и с достоинством".

При этом режиссер в общении с мировой прессой настаивал, чтобы все детали сюжета сохранялись в тайне и сам зритель мог оценить и почувствовать его новый фильм.

Кто в ролях

Роль Дженис, что очевидно, изначально писалась под Пенелопу Крус и для нее это стало восьмым совместным проектом с Педро Альмодоваром: "Когда работаешь с Педро над проектом, то как будто попадаешь в его голову на какое-то время, он из той редкой породы режиссеров, которые очень щедры на описания, на детали, он выслушает твое мнение. Роль Дженис – это подарок для любой актрисы. Она непростая, она неидеальная, она совершает ошибки, но она такая живая, что играть ее стало сплошным удовольствием", – делилась звезда "Вики Кристины Барселоны", "Возвращения" и "Пиратов Карибского моря".

Также Альмодовар пригласил в фильм еще одну свою постоянную актрису – харизматичную Росси Де Пальма, которую открыл в 80-х после случайного знакомства в кафе. На роль студентки Аны режиссер пригласил восходящую звезду европейского кино Милену Смит. Также в картине сыграли обожаемые всей Испанией Айтана Санчес-Хихон и Исраэль Алехальде.

Кастинг в целом был принят прессой и первыми зрителями в Испании, Франции, США с теплотой, но особенно выделяют, безусловно, Пенелопу Крус, которая уже коллекционирует награды за роль Дженис, начав с престижного Кубка Вольпи за лучшую женскую роль от жюри Венецианского кинофестиваля.

Реакции на "Параллельных матерей"

После фестивалей в Венеции и Нью-Йорке "Параллельные матери" удерживали 100% рейтинг кинокритиков, а после проката в большинстве западных стран коэффициент Rotten Tomatoes закрепился на отметке в 97%, что является одним из лучших результатов прошедшего года. Американские критики, немного понизившие оценки фильму Альмодовара посчитали, что политики в нем не так много, как им хотелось бы, но подавляющее большинство продолжают более чем положительно оценивать "Параллельных матерей" и в целом как фильм, и как бенефис Крус.

Los Angeles Times отмечает: "Альмодовар показывает нам, что он такой же игривый, авантюрный и актуальный, как всегда, в этой чертовски доброй и удивительно эмоциональной мелодраме, которая затрагивает важные вопросы истории, права первородства и связей, которые формируются между женщинами".

В то время как историк кино Питер Треверс в эфире телеканала ABC отмечает тонкую работу главной звезды фильма: "Примечание для "Оскара": позаботьтесь о том, чтобы ослепительная Пенелопа Крус была номинирована на лучшую женскую роль в этом эмоциональном фильме от режиссера Педро Альмодовара о мадридском фотографе, которая переживает незапланированную беременность и запутанное политическое прошлое".

Премьера в Украине

Изначально премьера "Параллельных матерей" была запланирована на декабрь 2021 года, но в итоге фильм окажется в украинских кинотеатрах с 3 февраля этого года, и тогда украинский зритель сможет оценить и игру Пенелопы Крус, и баланс между личным и политическим в новом фильме Педро Альмодовара.

Вас также могут заинтересовать новости: