Первые сезоны шоу выходили в 90-х годах.

Известный датский режиссер Ларс фон Триер снимет финальный третий сезон своего хоррор-сериала "Королевство", который выходил в 1990-х годах.

Читайте такжеХоррор-сериал "Дом с прислугой" продлили еще на один сезонОб этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление самого режиссера и его студии Zentropa.

Сериал "Королевство" Ларс фон Триера третий сезон: что известно

Соавтором сценария и режиссером выступит Фон Триер.

В заключительном сезоне будет пять эпизодов. В продолжении появятся как старые, так и новые герои.

Съемки начнутся в 2021 году, а выход запланирован на 2022 год. Первым его покажет датский стриминговый сервис Viaplay.

Известно, что новый сезон будет "исследовать нераскрытые тайны больницы и разжигать старые распри между шведами и датчанами".

Сериал "Королевство" Ларс фон Триера: сюжет и общая информация

Шоу рассказывает о пациентах и персонале в Королевском госпитале Копенгагена, который был построен на болоте, где когда-то размещались резервуары с отбеливателем для стирки. Постепенно герои все чаще сталкиваются с мистическими явлениями.

Сериал должен был состоять из трех сезонов, но съемки третьего отменили, в том числе из-за смерти некоторых актеров.

Первый сезон сериала вышел в 1994 году, второй - в 1997 году. В каждом из них было по четыре серии. В 2004-м вышел американский ремейк, сценарий которого написал Стивен Кинг по мотивам оригинала.

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Автор: Катерина Шварц