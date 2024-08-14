В украинский прокат новый фильм из киновселенной Человека-паука от Sony выйдет 12 декабря 2024 года.

Кинокомпания Sony Pictures показала новый трейлер супергеройского фильма "Крейвен-охотник" (Kraven the Hunter) по комиксам Marvel, выпуск которого переносился несколько раз.

Фильм расскажет брутальную историю о становлении одного из самых известных антигероев во вселенной Marvel, который в оригинальных комиксах считается одним из главных врагов Человека-паука.

Главную роль в фильме исполнил Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд", "Каскадер").

Также в ленте задействованы Ариана Дебос ("Вестсайдская история", "Аргайл"), Фред Хехингер (трилогия "Улица страха", "Гладиатор 2"), Алессандро Нивола ("Многие святые Ньюарка", "Бостонский душитель") и Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Отверженные", "Человек из стали").

Снял фильм американский режиссер Джей Си Чандор ("Предел риска", "Самый жестокий год", "Тройная граница").

В украинский прокат новый фильм из киновселенной Человека-паука от Sony выйдет 12 декабря 2024 года, уточнила пресс-служба кинодистрибьютора B&H film distribution.

Отметим, релиз фильма по разным причинам, в том числе из-за пандемии коронавируса и всеобщей забастовки актеров Голливуда 2023 года, переносили несколько раз – сначала он должен был выйти 13 января 2023 года, затем 6 октября 2023 года и 30 августа 2024 года. В конце концов, зрители смогут увидеть его только в декабре 2024 года.

Как ранее сообщал УНИАН, также в этом году в кинотеатрах покажут еще один марвеловский фильм от Sony – "Веном: Последний танец" с Томом Харди.

В целом же киновселенная Человека-паука от Sony, кроме выше упомянутых двух фильмов, на данный момент насчитывает четыре выпущенных на экраны фильма: "Веном" (2018), "Веном 2: Карнаж" (2021), "Морбиус" (2022) и "Мадам Паутина" (2024).

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