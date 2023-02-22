В украинский прокат фильм должен выйти летом 2023 года.

Украинская музыкальная криминальная драма "Короли рэпа", одну из главных ролей в котором исполнил популярный певец Wellboy, наконец получила время выхода в прокат и новый тизер.

Как сообщает пресс-служба Adastra Cinema, в украинских кинотеатрах фильм режиссера Мирослава Латика ("Неприятность на 5 baksiv", "Максим Оса и золото Песиголовца") появится летом этого года.

В центре сюжета фильма – 17-летний парень по кличке Казан, который больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки. Ради своей мечты он готов рискнуть, но обстоятельства направляют его жизнь в другом направлении, где его ждут борьба за успех, любовь и выживание. Это история о взрослении, роковых ошибках, поисках своего места в жизни и любви, которую первые зрители успели сравнить с фильмом "8 Миля".

Главные роли в ленте исполнили Михаил Дзюба ("Между нами", "На той стороне"), певец Wellboy (Антон Вельбой), Ирма Витовская ("Мои мысли тихие", "Коза Ностра. Мама едет"), а также Карина Химчук, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк и Андрей Борис.

Композитором и саундпродюсером фильма выступил электронный музыкант Cepasa (Павел Ленченко).

Премьера фильма "Короли рэпа" состоялась на Одесском международном кинофестивале (2021), где мощная лента, которая удачно совместила в себе криминальную интригу, любовную историю, яркую музыку и стильный визуальный ряд, стала фаворитом показов. Позже фильм Латика получил множество наград и лестных отзывов на международных кинособытиях.

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