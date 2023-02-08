В видеоролик вошли кадры, снятые во время его благотворительных концертов в Канаде.

Известный украинский музыкант Wellboy порадовал поклонников трогательными клипом на песню "Жовті мальви". В видеоработу вошли кадры, отснятые во время благотворительных концертов в Канаде. Таким образом артист хотел показать жизнь команды за кулисами: подготовку к концертам, фрагменты из выступлений и теплые встречи с согражданами далеко от дома.

"От концертов в Канаде и от Канады в целом у меня много впечатлений. Я вышел к людям и качнул. Ободрил их, они меня. В общем, сделали доброе дело на восстановление нашего государства. Была тёплая атмосфера. Мы пели вместе, люди знали песни из моего нового альбома. Это приятно", - прокомментировал свой благотворительный тур сам Wellboy.

Отметим, что выступил музыкант в четырех городах: Монреале, Эдмонтоне, Виннипеге и Торонто. Средства, которые удалось собрать в ходе тура, будут направлены на восстановление памятников культуры и культурных заведений, пострадавших от российских обстрелов.

Реакция соцсетей

"Спасибо тебе за настроение в такое непростое время"

"Это очень круто! Ты самый лучший!"

"Песня заставляет верить в то, что у нас все точно будет хорошо"

"Хорошая работа! Вдохновения вам и новых крутых идей для творчества!"

Напомним, названы пять песен, которые "разрывают" весь TikTok.

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