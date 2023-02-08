Известный украинский музыкант Wellboy порадовал поклонников трогательными клипом на песню "Жовті мальви". В видеоработу вошли кадры, отснятые во время благотворительных концертов в Канаде. Таким образом артист хотел показать жизнь команды за кулисами: подготовку к концертам, фрагменты из выступлений и теплые встречи с согражданами далеко от дома.
"От концертов в Канаде и от Канады в целом у меня много впечатлений. Я вышел к людям и качнул. Ободрил их, они меня. В общем, сделали доброе дело на восстановление нашего государства. Была тёплая атмосфера. Мы пели вместе, люди знали песни из моего нового альбома. Это приятно", - прокомментировал свой благотворительный тур сам Wellboy.
Отметим, что выступил музыкант в четырех городах: Монреале, Эдмонтоне, Виннипеге и Торонто. Средства, которые удалось собрать в ходе тура, будут направлены на восстановление памятников культуры и культурных заведений, пострадавших от российских обстрелов.
Реакция соцсетей
- "Спасибо тебе за настроение в такое непростое время"
- "Это очень круто! Ты самый лучший!"
- "Песня заставляет верить в то, что у нас все точно будет хорошо"
- "Хорошая работа! Вдохновения вам и новых крутых идей для творчества!"
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