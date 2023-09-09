Престижный кинофестиваль назвал своих победителей 2023 года.

Главный приз 80-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва" за лучший фильм – получила феминистическая сказка "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун и Марком Руффало в главных ролях. Фильм снят греческим режиссером Йоргосом Лантимосом. Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.

Критики высоко оценили фильм, в котором героиня Эммы Стоун пытается понять ограничивающую патриархальность окружающего мира, а затем начинает ее разрушать.

"Серебряный лев" - гран-при жюри - достался фильму японского режиссера Рюсуке Хамагути "Зла не существует". Еще один "Серебряный лев" за лучшую режиссуру получил итальянский режиссер Матео Гарроне за фильм "Я – капитан".

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Лучшим актером признан Питер Сарсгаард за роль в фильме "Память" Мишеля Франко, а лучшей актрисой — Кейли Спени за роль в фильме "Присцилла" Софии Копполы.

Приз за лучший сценарий достался Пабло Ларраину и Гильермо Кальдерону за фильм "Граф".

Специальный приз жюри получил фильм "Зеленая граница" польского кинорежиссера Агнешки Холланд.

Фильм об Украине отметили на Венецианском кинофестивале

Как писал УНИАН, чешско-словацкий фильм "Фотофобия", созданный при участии Украины, получил награду Europa Cinemas Label Award на 80-м Венецианском кинофестивале. Лента рассказывает о мальчике, который прятался от российских ракет в метро Харькова.

Фильм режиссеров Ивана Остроховского и Павола Пекарчика показали в рамках программы Giornate degli Autori. Украинским продюсером ленты выступил Денис Иванов из "Артхаус Трафик".

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