Всего в международную программу нынешнего кинофестиваля войдут семь фильмов и один специальный показ.

Организаторы седьмого кинофестиваля Киевская неделя критики, который в этом году пройдет с 12 до 18 октября, объявили международную программу и специальный показ вне программы.

Всего международная секция фестиваля будет состоять из семи фильмов, шесть из которых уже известны, а еще один будет объявлен чуть позже, сообщили организаторы фестиваля в своем Телеграм-канале.

"Анатомия падения" Жюстин Триер – обладатель Золотой пальмовой ветви 2023.

"Опавшие листья" финского режиссера Аки Каурисмяки – фильм, герои которого стали украшением постера международной программы.

"Сладкий Восток" – картина, имевшая мировую премьеру на каннском "Двухнедельнике режиссеров". Это режиссерский дебют независимого оператора Шона Прайса Уильямса ("Хорошие времена" братьев Сефди) по сценарию известного кинокритика Ника Пинкертона.

"Химера" – еще один фильм из программы Канн. Это новая работа итальянского режиссера Аличе Рорвахер, которая в 2018 году была представлена на Киевской неделе критики лентой "Счастливый Лазарь".

"Знамение" – дебютный полный метр бельгийского рэпера конголезского происхождения Балоджи, который за свою работу получил в Каннах награду "Новый голос" в программе "Особый взгляд".

"Тотем" – лента, принесшая мексиканскому режиссеру Лили Авилес Приз экуменического жюри Берлинского международного кинофестиваля.

Кроме того, вне кураторской программы будет проведен эксклюзивный показ новой работы режиссера Педро Альмодовара "Странный образ жизни" с Итаном Хоуком и Педро Паскалем, который также был впервые показан в Каннах 2023.

Киевская неделя критики 2023 – что известно

Уже седьмой по счету кинофестиваль Киевская неделя критики состоится с 12 по 18 октября 2023 года. В рамках фестиваля киноманам покажут сразу несколько программ:

программа "Женская роль" – посвящена легендарным украинским актрисам. Среди фильмов программы – мелодрама Сергея Параджанова "Цветок на камне" (1962), драма Юрия Ильенко "Лесная песня. Мавка " (1982), исторический фильм Ивана Кавалеридзе "Прометей" (1935) и еще три фильма.

международная ретроспектива "Человек с киноаппаратом" – рассказывают о тех, кто делает кино, и кто его смотрит. Среди фильмов программы – нуарная драма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет" (1950), комедийный байопик Тима Бертона "Эд Вуд"(1994), драма Пола Томаса Андерсона "Ночи в стиле буги" (1997) и еще три фильма.

программа "Фокус: Украина – Польша" – покажет шесть премьер современных хитов украинского и польского производства. Среди фильмов программы – нуарная драма Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" (2023), драма Тони Ноябревой "Ты меня любишь?" (2023), драма Агнешки Холланд "Зеленая граница" (2023) и еще три фильма.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Также в рамках нынешней Киевской недели критики будет вручаться шестая Национальная премия кинокритиков "Киноколо". Среди фаворитов этого года – фильмы "Степное", "Ля Палисиада", "Люксембург, Люксембург" и "20 дней в Мариуполе".

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