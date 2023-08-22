В этом году в рамках фестиваля покажут программу ретроспективы "Женская роль", посвященную актрисам-иконам украинского кино.

Седьмая Киевская неделя критики, которая является одним из главных украинских кинофестивалей, состоится с 12 по 18 октября 2023 года.

Как отмечают организаторы мероприятия, программа кинофестиваля в этом году будет состоять из нескольких секций: ретроспективная программа "Женская роль", международная программа с хитами главных мировых кинофестивалей, тематическая ретроспектива культовой киноклассики и программа "Фокус" (подборка новых картин из Украины и другой фокусной страны).

Сегодня же фестиваль представил фильмы, которые покажут в рамках программы украинской ретроспективы "Женская роль", посвященной актрисам, которые стали иконами украинского кино.

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Подборка охватывает шесть лент с 1928 по 1992 год:

"Джальма" (1928) режиссера Арнольда Кордюма вернет зрителей в эру немого кинематографа. Это один из немногих фильмов Всеукраинского фотокиноуправления, в котором главная роль была доверена женщине. 19-летняя актриса Лидия Островская-Кордюм воплотила чеченскую женщину, которая после войны на Кавказе попадает со своим возлюбленным в его родное село в Украине, где сталкивается с враждебностью местных к "нехристианской душе".

(1928) режиссера Арнольда Кордюма вернет зрителей в эру немого кинематографа. Это один из немногих фильмов Всеукраинского фотокиноуправления, в котором главная роль была доверена женщине. 19-летняя актриса Лидия Островская-Кордюм воплотила чеченскую женщину, которая после войны на Кавказе попадает со своим возлюбленным в его родное село в Украине, где сталкивается с враждебностью местных к "нехристианской душе". Историческая драма "Прометей" (1935) – это вольное переосмысление творчества и биографии Тараса Шевченко. В центре сюжета – деревенский парень Ивась, которого мобилизуют на Кавказ, а его девушка оказывается в борделе. По возвращении юноша поднимает восстание. Одну из самых колоритных ролей в фильме – хозяйки борделя – сыграла Наталья Ужвий. На экране она успела дебютировать еще в период немого кино, играла в первых звуковых фильмах 30-х, а всемирную славу снискала в 40-х. Снял ленту режиссер и скульптор Иван Кавалеридзе.

(1935) – это вольное переосмысление творчества и биографии Тараса Шевченко. В центре сюжета – деревенский парень Ивась, которого мобилизуют на Кавказ, а его девушка оказывается в борделе. По возвращении юноша поднимает восстание. Одну из самых колоритных ролей в фильме – хозяйки борделя – сыграла Наталья Ужвий. На экране она успела дебютировать еще в период немого кино, играла в первых звуковых фильмах 30-х, а всемирную славу снискала в 40-х. Снял ленту режиссер и скульптор Иван Кавалеридзе. "Цветок на камне" (1962) – рассказ о любви в небольшом шахтерском городке, который строится в донецкой степи. Одну из ролей исполняла талантливая молодая актриса Инна Бурдученко, которой прочили большое будущее в кино. Однако во время съемок она погибла на съемочной площадке, выполняя указания режиссера раз за разом переснимать дубль, где актриса должна была входить в охваченный пламенем дом. Режиссер Анатолий Слисаренко после этого был арестован, а фильм доснимал и переделывал Сергей Параджанов ("Тени забытых предков", "Цвет граната").

(1962) – рассказ о любви в небольшом шахтерском городке, который строится в донецкой степи. Одну из ролей исполняла талантливая молодая актриса Инна Бурдученко, которой прочили большое будущее в кино. Однако во время съемок она погибла на съемочной площадке, выполняя указания режиссера раз за разом переснимать дубль, где актриса должна была входить в охваченный пламенем дом. Режиссер Анатолий Слисаренко после этого был арестован, а фильм доснимал и переделывал Сергей Параджанов ("Тени забытых предков", "Цвет граната"). "Вечер на Ивана Купала" (1968) – лента Юрия Ильенко ("Белая птица с черной отметиной", "Молитва за гетмана Мазепу"), вдохновленная творчеством Николая Гоголя. Главный герой – молодой человек, который заключает сделку с нечистой силой ради своей любви. Женскую роль первого плана сыграла Лариса Кадочникова, которая к тому времени уже прославилась игрой в фильме "Тени забытых предков", став одним из ключевых олицетворений украинского кино 60-х.

(1968) – лента Юрия Ильенко ("Белая птица с черной отметиной", "Молитва за гетмана Мазепу"), вдохновленная творчеством Николая Гоголя. Главный герой – молодой человек, который заключает сделку с нечистой силой ради своей любви. Женскую роль первого плана сыграла Лариса Кадочникова, которая к тому времени уже прославилась игрой в фильме "Тени забытых предков", став одним из ключевых олицетворений украинского кино 60-х. "Лесная песня. Мавка" (1981) – еще одна работа Юрия Ильенко в этой программе. Это экранизация знаменитой драмы-феерии Леси Украинки. Мавку в картине воплотила актриса Людмила Ефименко, чей образ стал важным переосмыслением канонической героини. В 80-х она сыграла еще в двух знаковых украинских лентах – "Легенда о княгине Ольге" и "Лебединое озеро. Зона", став таким образом важным олицетворением переломного десятилетия отечественного кино.

(1981) – еще одна работа Юрия Ильенко в этой программе. Это экранизация знаменитой драмы-феерии Леси Украинки. Мавку в картине воплотила актриса Людмила Ефименко, чей образ стал важным переосмыслением канонической героини. В 80-х она сыграла еще в двух знаковых украинских лентах – "Легенда о княгине Ольге" и "Лебединое озеро. Зона", став таким образом важным олицетворением переломного десятилетия отечественного кино. "Голос травы" (1992) режиссера Натали Мотузко – это мистическая драма по мотивам рассказов Валерия Шевчука. Лента рассказывает о молодой волшебнице, которая перенимает знания у старой колдуньи. Картина познакомит зрителей одновременно с двумя знаковыми актрисами. Одну из своих первых ролей здесь сыграла тогда еще начинающая Ольга Сумская, а роль старшей колдуньи досталась выдающейся украинской актрисе Раисе Недашковской. Именно на подобном пересечении поколений появилось уникальное феминистическое кино, которое, в частности, получило положительные отзывы на Берлинском кинофестивале, где состоялась его мировая премьера.

Кстати, на постере нынешнего фестиваля изображена уроженка Киева Анна Стэн, которая была популярна в 1920-1930-х годах в Советском Союзе, Европе и США. Ее часто называют первой голливудской актрисой украинского происхождения.

Традиционно в рамках события также состоится награждение премией "Киноколо", которая определяет главные достижения украинского кино за последний год. Продажа фестивальных абонементов начнется в сентябре.

Напомним, в прошлом году главным триумфатором премии "Киноколо" стал украинский фильм "Памфир".

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