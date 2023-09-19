Фильмы "Степное", "Ля Палисиада", "Люксембург, Люксембург" и "20 дней в Мариуполе" – среди нынешних фаворитов.

6-я национальная премия кинокритиков "Киноколо", которая будет вручаться во время открытия кинофестиваля Киевская неделя критики 12 октября 2023 года, объявила претендентов на получение наград в этом году.

Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", максимальное количество – 6 номинаций – получила лента "Степное" Марины Вроды (в каждой из категорий, в которых она была выдвинута). Лидерами по численности номинаций также стали картины "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко (5 номинаций), "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича (4 номинации), а также "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова (3 номинации, что также является максимально возможным количеством для документального фильма).

Список номинантов на Национальную премию кинокритиков"Киноколо":

Лучший полнометражный игровой фильм

Видео дня

"Довбуш", режиссер Олесь Санин

"Люксембург, Люксембург", режиссер Антонио Лукич

"Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко

"Степное", режиссер Марина Врода

Лучший документальный фильм

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

"Железные бабочки", режиссер Роман дорогой

"Откуда куда", режиссер Мачек Хамела

"Мы не погаснем", режиссер Алиса Коваленко

Лучший анимационный фильм

"Весна", режиссер Никита Лиськов

"Мавка. Лесная песня", режиссеры Александра Рубан и Олег Маламуж

"Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник

"Мокошь" режиссер Анна Дудко

Открытие года

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

"Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко

"Навсегда-навсегда", режиссер Анна Бурячкова

"Степное", режиссер Марина Врода

Лучшая режиссура

Марина Врода ("Степное")

Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")

Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")

Мстислав Чернов ("20 дней в Мариуполе")

Лучший актер

Александр Максяков ("Степное")

Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург");

Новруз Пашаев ("Ля Палисиада")

Сергей Стрельников ("Довбуш")

Лучшая актриса

Нина Антонова ("Степное")

Ксения Хижняк ("Я, Нина")

Карина Химчук ("Ты меня любишь?")

Елизавета Целик ("Навсегда-Навсегда")

С полным списком номинантов вы можете ознакомиться по ссылке.

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" – ежегодная премия, которая с 2018 года определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева и "Донбасс" Сергея Лозницы.

Как сообщал УНИАН, Украинский Оскаровский комитет (УОК) 18 сентября 2023 года выбрал документальный фильм "20 дней в Мариуполе" представителем Украины, который в 2024 году поборется за номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

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