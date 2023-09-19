6-я национальная премия кинокритиков "Киноколо", которая будет вручаться во время открытия кинофестиваля Киевская неделя критики 12 октября 2023 года, объявила претендентов на получение наград в этом году.
Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", максимальное количество – 6 номинаций – получила лента "Степное" Марины Вроды (в каждой из категорий, в которых она была выдвинута). Лидерами по численности номинаций также стали картины "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко (5 номинаций), "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича (4 номинации), а также "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова (3 номинации, что также является максимально возможным количеством для документального фильма).
Список номинантов на Национальную премию кинокритиков"Киноколо":
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Довбуш", режиссер Олесь Санин
- "Люксембург, Люксембург", режиссер Антонио Лукич
- "Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко
- "Степное", режиссер Марина Врода
Лучший документальный фильм
- "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
- "Железные бабочки", режиссер Роман дорогой
- "Откуда куда", режиссер Мачек Хамела
- "Мы не погаснем", режиссер Алиса Коваленко
Лучший анимационный фильм
- "Весна", режиссер Никита Лиськов
- "Мавка. Лесная песня", режиссеры Александра Рубан и Олег Маламуж
- "Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник
- "Мокошь" режиссер Анна Дудко
Открытие года
- "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
- "Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко
- "Навсегда-навсегда", режиссер Анна Бурячкова
- "Степное", режиссер Марина Врода
Лучшая режиссура
- Марина Врода ("Степное")
- Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")
- Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")
- Мстислав Чернов ("20 дней в Мариуполе")
Лучший актер
- Александр Максяков ("Степное")
- Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург");
- Новруз Пашаев ("Ля Палисиада")
- Сергей Стрельников ("Довбуш")
Лучшая актриса
- Нина Антонова ("Степное")
- Ксения Хижняк ("Я, Нина")
- Карина Химчук ("Ты меня любишь?")
- Елизавета Целик ("Навсегда-Навсегда")
С полным списком номинантов вы можете ознакомиться по ссылке.
Национальная премия кинокритиков "Киноколо" – ежегодная премия, которая с 2018 года определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева и "Донбасс" Сергея Лозницы.
Как сообщал УНИАН, Украинский Оскаровский комитет (УОК) 18 сентября 2023 года выбрал документальный фильм "20 дней в Мариуполе" представителем Украины, который в 2024 году поборется за номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".