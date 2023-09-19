Объявлены номинанты на премию "Киноколо" / коллаж УНИАН, скриншоты

6-я национальная премия кинокритиков "Киноколо", которая будет вручаться во время открытия кинофестиваля Киевская неделя критики 12 октября 2023 года, объявила претендентов на получение наград в этом году.

Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", максимальное количество – 6 номинаций – получила лента "Степное" Марины Вроды (в каждой из категорий, в которых она была выдвинута). Лидерами по численности номинаций также стали картины "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко (5 номинаций), "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича (4 номинации), а также "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова (3 номинации, что также является максимально возможным количеством для документального фильма). 

Список номинантов на Национальную премию кинокритиков"Киноколо":

Лучший полнометражный игровой фильм

Видео дня
  • "Довбуш", режиссер Олесь Санин
  • "Люксембург, Люксембург", режиссер Антонио Лукич
  • "Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко
  • "Степное", режиссер Марина Врода

Лучший документальный фильм

  • "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
  • "Железные бабочки", режиссер Роман дорогой
  • "Откуда куда", режиссер Мачек Хамела
  • "Мы не погаснем", режиссер Алиса Коваленко

Лучший анимационный фильм

  • "Весна", режиссер Никита Лиськов
  • "Мавка. Лесная песня", режиссеры Александра Рубан и Олег Маламуж
  • "Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник
  • "Мокошь" режиссер Анна Дудко

Открытие года

  • "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
  • "Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко
  • "Навсегда-навсегда", режиссер Анна Бурячкова
  • "Степное", режиссер Марина Врода

Лучшая режиссура

  • Марина Врода ("Степное")
  • Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")
  • Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")
  • Мстислав Чернов ("20 дней в Мариуполе")

Лучший актер

  • Александр Максяков ("Степное")
  • Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург");
  • Новруз Пашаев ("Ля Палисиада")
  • Сергей Стрельников ("Довбуш")

Лучшая актриса

  • Нина Антонова ("Степное")
  • Ксения Хижняк ("Я, Нина")
  • Карина Химчук ("Ты меня любишь?")
  • Елизавета Целик ("Навсегда-Навсегда")

С полным списком номинантов вы можете ознакомиться по ссылке.

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" – ежегодная премия, которая с 2018 года определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева и "Донбасс" Сергея Лозницы.

Как сообщал УНИАН, Украинский Оскаровский комитет (УОК) 18 сентября 2023 года выбрал документальный фильм "20 дней в Мариуполе" представителем Украины, который в 2024 году поборется за номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

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