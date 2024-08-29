Режиссер вынашивал идею этого фильма более 40 лет и вложил в его реализацию собственные 120 миллионов долларов.

Уже 26 сентября 2024 года в кинотеатрах Украины выйдет самый амбициозный проект в карьере режиссера культовых "Крестного отца" и "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы – "Мегалополис" (Megalopolis).

Фильм является настоящим magnum opus легендарного творца, ведь на его разработку ушло более 40 лет, а снимал проект с бюджетом аж в 120 млн долларов режиссер за свой счет, ради чего ему даже пришлось продать несколько собственных виноградников и виноделен.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, которая является дистрибутором "Мегалополиса" в Украине, подробно рассказывают о самой амбициозной ленте великого режиссера, премьера которой состоялась в конкурсной программе нынешних Канн.

О чем фильм

Когда речь идет о "Мегалополисе", ответить на этот вопрос довольно непросто. Ведь это зрелищное фантастическое кино является и историей противостояния настоящего художника и посредственностей, и историей любви, и философской рефлексией представлений Копполы об идеальном устройстве человеческого общества.

В центре сюжета – Цезарь Катилина (Адам Драйвер), гениальный архитектор и художник, который умеет останавливать время и видеть сквозь измерения. Он мечтает создать Мегалополис на руинах заброшенной Империи – бывшего Нью-Йорка, страдающего от беззакония, произвола и коррупции. Катилина – часть Империи, однако его гнетет вопрос: достойно ли общество Империи спасения?

В своем проекте Коппола проводит параллели между Римской империей и современным миром, приходя к выводу, что сейчас западная цивилизация страдает от тех же проблем, которые когда-то разрушили древний Рим.

Коппола – не только режиссер, но и сценарист проекта: он начал разрабатывать "Мегалополис" еще в 1983 году, и с тех пор переписывал сценарий около 300 раз. В нем он стремился отразить как собственные представления о совершенной организации общества, так и идеи, почерпнутые им у различных выдающихся мыслителей, среди которых в частности Герман Гессе и Фрэнсис Фукуяма. А определенные сюжетные параллели – и даже фамилию главного героя – Коппола взял из древнеримского трактата "Заговор Катилины" Гая Саллюстия Криспа, в котором рассказывается о событиях 60-х годов до н. э., когда часть римского высшего сословия под руководством политика Луция Сергия Катилины пыталась силой захватить власть.

Мегакаст для "Мегалополиса"

"Мегалополис" – это масштабная, яркая фантастическая лента с впечатляющим визуальным рядом и соответственно мощным кастом. Главную роль в фильме исполнил дважды номинант на премию "Оскар" Адам Драйвер, наиболее известный по таким фильмам, как "Патерсон", "Черный куклукскланивец", "Последняя Дуэль", "Дом Гуччи", "Феррари", "Аннетт", "Брачная история" и франшизой "Звездные войны".

Главный антагонист, противостоящий планам Катилины по переустройству города и общества, – это мэр Цицерон, которого играет Джанкарло Эспозито (сериалы "Мандалорец", "Во все тяжкие", фильм "МаХХХХин").

Возлюбленная Катилины Юлия – и заодно дочь Цицерона, разрывающаяся между преданностью отцу и его противнику, – это Натали Эммануэль (зрители знают ее как Миссандею из сериала "Игра престолов", также актриса снималась во франшизе "Форсаж").

Кроме того, в сюжете значительную роль играет родственник Катилины Клавдий Красс (скандальный Шайя ЛаБафф из франшизы "Трансформеры"), который стремится к власти любой ценой.

Также на экране можно будет увидеть Лоуренса Фишборна (франшизы "Матрица", "Джон Уик"), Обри Плазу (сериал "Белый лотос"), Джейсона Шварцмана ("Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", "Астероид-Сити", сериал "Фарго") и многих других кинозвезд современности.

Пригласили в фильм и нескольких легенд. В частности, в фильме сыграл отец Анжелины Джоли, лауреат премий "Оскар" Джон Уайт ("Полуночный ковбой", "Миссия невыполнима"), еще один "оскароносец" Дастин Хоффман ("Человек дождя", "Тутси"), и наконец сестра самого Фрэнсиса Форда Копполы Талия Шайр, которую режиссер неоднократно снимал в своих проектах (зрители, в частности, знают ее как Конни, сестру Майкла Корлеоне из "Крестного отца").

Проект, предсказавший будущее

В целом идея "Мегаполиса" была готова еще в 1980-х, но тогда Фрэнсис Форд Коппола был вынужден отложить реализацию проекта из-за своих огромных долгов: режиссер не мог рисковать, и был вынужден снимать коммерческое кино для студий, чтобы закрыть финансовые вопросы.

Предпродакшен наконец начался в 2001 году: тогда было отснято 30 часов дополнительных материалов для будущего фильма, а также режиссер провел чтение сценария с актерами, которых тогда хотел видеть в этом проекте. Это были Пол Ньюман, Ума Турман, Роберт Де Ниро, Джеймс Гандольфини, Николас Кейдж, Леонардо ДиКаприо, Рассел Кроу, Эди Фалько и Кевин Спейси.

Что же могло пойти не так с готовым сценарием, потенциальным наличием финансирования и столь мощным актерским ансамблем? Как оказалось – все. Реализация проекта была приостановлена после терактов 11 сентября 2001 года, поскольку одна сцена из сценария буквально "предсказала" атаку захваченных террористами самолетов на Башни-близнецы.

Еще несколько лет Коппола думал над проектом, но в 2007 году полностью отказался от него – и не возобновлял его разработку вплоть до 2019 года.

"Люди на вершине хотят, чтобы все оставалось так, как есть"

3 апреля 2019 года, за день до своего 80-летия, Коппола объявил о возвращении к проекту, но тут вмешался ковид – и съемки снова пришлось отложить.

В 2021 году Коппола – не только режиссер, но еще и успешный винодел, – продал одну из своих виноделен в округе Сонома (Калифорния). По разной информации сумма сделки составила от $500 млн до $1 млрд, и $120 млн из этой суммы режиссер потратил на то, чтобы в итоге воплотить заветный проект.

"Мегалополис", мировая премьера которого состоялась 16 мая 2024 года на Каннском кинофестивале, – это и захватывающее, ни на что другое непохожее кино, и одновременно суровая критика современного общества и настоящее философское высказывание.

"Проблема в том, что люди у власти не хотят ничего менять, – говорит режиссер. – Сегодня они получают власть через ненависть, несогласие и конфликты. Люди на вершине хотят, чтобы все оставалось так, как есть".

Впрочем, это не значит, что наше общество пропащее. Как раз наоборот: Коппола убежден, что его фильм имеет оптимистический взгляд на человечество и на интуитивную доброту, которая несмотря ни на что живет в каждом из нас.

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