Артистка дропнула четыре видеоработы на 4 трека со своего мини-альбома "Твой потолок".

Участница проекта "Голос країни" и украинского TikTok-дома ULove home KAREENA дропнула четыре видеоработы на 4 трека со своего мини-альбома "Твой потолок".

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EP "Твой потолок" - первый миньон певицы, который попадает в настроение подростков.

"Этот ЕP - флешбеки в мои 14-16 лет и то, чем я тогда жила. Без украшений, на языке, который понятен каждому подростку", - рассказала KAREENA.

Певица представила сразу 4 клипа на треки из альбома с разными сюжетами. SLAM был снят в сердце большого города на хэндикам.

HEADSHOT - в анимешном образе Сейлор Мун новой генерации.

В видео на титульный трек EP "Твой потолок" девушка бросает вызов смелыми образами.

А в SHUTTLE транслирует лайфстайл новой школы.

Каждую из работ огромная армия поклонников артистки, а это больше 220 тысяч в TikTok, приняли с восхищением. Фаны активно поддерживают певицу в соцсетях, напевая строчки из альбома и повторяя трендовые танцы.

Фьюжн из стритстайла и студийных кадров, пленки и цифры в клипах на треки альбома полностью отображают настроение его слушателей: молодых, смелых и в поиске себя.

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Автор: Диана Могилевич