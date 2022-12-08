Гарри и Меган беспрецедентно близко пустили к себе телекамеры, и вся визуальная составляющая фильма - это огромный эксклюзив.

На Netflix вышли первые три серии документального фильма "Гарри и Меган" - принц и его супруга пустили к себе телекамеры так близко, как ни разу в своей истории не делали члены британской королевской семьи.

Это и есть главное достоинство сериала, поскольку никаких сенсаций и откровений не было, передает Би-би-си.

О выходе на Netflix фильма "Гарри и Меган" стало известно совсем недавно, и британские СМИ буквально взорвались. Все ожидали сенсаций от принца и его супруги, которые еще в 2020-м сложили с себя обязанности членов королевской семьи и уехали жить в США.

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Трейлер фильма пресса разобрала буквально по кадрам - и даже обвинила авторов фильма, что в нем некорректно использовались фотографии, сделанные задолго до описываемых событий. Ведущие медиа со вчерашнего дня ведут онлайн трансляции с пересказом сцен фильма и их экспресс-анализом.

Словом, "Гарри и Меган" ждали как событие национального масштаба, по пока сложно сказать, что фильм стал им.

Самая главная беда первых трех эпизодов в том, что принц и принцесса в отставке оказались не очень интересными собеседниками. Им практически нечего сказать по сравнению с тем, что было сказано ими ранее. И тем более по сравнению с тем, сколько писали о них брританские таблоиды.

На третий год после произошедших событий оба главных героя все еще говорят грустными голосами, на их лицах все еще обида и иногда боль.

История Меган - это история американской актрисы, ставшей принцессой при огромном ажиотаже медиа. Но если сначала таблоиды были заинтригованы Меган, то уже скоро они начали буквально атаковать ее, а также принца Гарри. Она до сих пор вспоминает это как самый большой шок своей жизни, и можно смело говорить, что именно собирательный образ прессы - главный отрицательный герой этого фильма.

История Гарри даже более трагична, потому что события 2019-2020 годов связаны для него с тем, что случилось с его матерью, принцессой Дианой. Ее тоже атаковали таблоиды, семейную жизнь обсуждала вся страна, ее преследовали папарацци, и она погибла в автомобильной аварии, пытаясь скрыться от их.

И тут для принца Гарри история начинает повторяться, но только теперь с его женой. В фильме он говорит, что его выбор - это остаться при дворе и наблюдать, как ситуация становится хуже. Или же спасти свою семью, отказавшись от придворных обязанностей.

Гарри и Меган вспоминают и несколько более частных историй - ее разрыв с отцом, намеки на расизм, но без особой конкретики. Словом, это продолжающееся интервью с двумя грустными людьми на фоне хороших интерьеров.

Парадоксально, но эта скука не делает сериал менее интересным. Дело в том, что Гарри и Меган беспрецедентно близко пустили к себе телекамеры, и вся визуальная составляющая фильма - это огромный эксклюзив.

Вряд ли когда-то раньше мы видели любую из принцесс мира с полотенцем на голове. Вряд ли кто-то из нас ездил на такси вместе с принцем. Или вот Меган вместе со съемочной группой посещает школу, где она училась, а директор учебного заведения дает короткое интервью о ней.

Практически у каждой семьи есть свой фото и видеоархив с непрофессиональными и забавными кадрами или с домашним видео, где ребенок делает первые шаги. У Гарри и Меган он тоже есть,.

Словом, Гарри и Меган снялись в лирическом фильме о самих себе. Такое потом смело можно показывать каждое Рождество подрастающим детям.

Реакция королевкской семьи на фильм

Королевская семья отказалась от комментариев к "Гарри и Меган". Более того, накануне в британскую прессу попала информация, что в день премьеры семья соберется слушать рождественские гимны.

Корреспондент Би-би-си по королевским делам Шон Кофлан иронизирует, что Букингемский дворец после трех серий может смело выдохнуть с облегчением. "Если дворец ожидал тяжелых разоблачений и готовился вызывать юристов, то теперь им, скорее, следует звонить семейному терапевту", - пишет Кофлан.

Отношения принца Гарри и его супруги Меган Маркл с королевской семьей

Герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьив марте 2020 года и сейчас живут в Калифорнии.

Весной 2021 года пара дала большое интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором среди прочего рассказала, что члены королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи.

Меган также сказала Опре, что когда она была беременна Арчи, ей сообщили, что ему не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи.

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