Первый фильм будет о расовой дискриминации.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри будут заниматься разработкой документальных и художественных фильмов, сериалов и шоу.

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Первый фильм будет посвящен расовой дискриминации, передает mirror.

В детстве сама Меган это переживала. А вот снимут этот фильм о соучредителе движения Black Lives Matter Патриссе Каллорсе.

"Меган считает, что эту историю обязательно нужно осветить, и ей бы хотелось быть той, кто это сделает", - отмечается в издании.

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Автор: УНИАН