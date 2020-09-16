Маркл снимет фильм / eastnews.ua
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри будут заниматься разработкой документальных и художественных фильмов, сериалов и шоу.
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Первый фильм будет посвящен расовой дискриминации, передает mirror.
В детстве сама Меган это переживала. А вот снимут этот фильм о соучредителе движения Black Lives Matter Патриссе Каллорсе.
"Меган считает, что эту историю обязательно нужно осветить, и ей бы хотелось быть той, кто это сделает", - отмечается в издании.
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