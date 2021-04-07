Принц Гарри будет исполнять обязанности исполнительного продюсера, а также появляться в самом сериале.

Стриминговая платформа Netflix анонсировала документальный сериал от организации Archewell Productions, которая была основана британским принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Как сообщает Sky News в Netflix заявили, что проект под названием "Сердце непобежденных" (Heart of Invictus) расскажет о том, как участники спортивного мероприятия "Игры непобежденных" (Invictus Games) готовятся к соревнованиям, которые состоятся в 2022 году в Нидерландах.

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Отмечается, что в "Играх непобежденных", которые были основаны принцем Гарри еще в 2014 году, бывшие солдаты со всего мира, получившие травмы или заболеваний, соревнуются в различных спортивных дисциплинах.

Режиссером сериала будет Орландо фон Айзіндель, а продюсером Джоанна Натасегара. Они ранее вместе работали над фильмом «Белые шлемы», который получил «Оскар» в 2017 году.

Принц Гарри будет исполнять обязанности исполнительного продюсера, а также появляться в самом сериале.

Напомним, в сентябре прошлого года принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали многолетний контракт с компанией Netflix.

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После того, как принц Гарри и Меган Маркл 31 марта 2020 года официально сложили с себя полномочия членов королевской семьи, они сначала переехали в Канаду. Позже, в частности, из-за «охоты» навязчивых папарацци, пара переехала в Лос-Анджелес.

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Автор: Виктория Гордиенко