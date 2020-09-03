Также принц Гарри и Меган Маркл уже нашли продюсерскую компанию, которая займется производством документальных фильмов и детских программ.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл подписали контракт с Netflix, рассчитанный на несколько лет.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявления семейной пары и стримингового сервиса.

Гарри и Меган основали продюсерскую компанию, которая будет выпускать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы. Показывать их будут эксклюзивно на Netflix.

"Мы чрезвычайно горды тем, что они выбрали Netflix как свой креативный дом. Мы в предвкушении услышать их истории, которые могут помочь в построении стойкого роста понимания для зрителей по всему миру", - сообщили в Netflix.

Сумма контракта Гарри и Меган с Netflix не раскрывается. По данным издания The Daily Mail, сумма контракта составляет 150 миллионов долларов.

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В последние месяцы супруги также вели переговоры с Disney и Apple и, по словам источников The New York Times, стороны обсуждали контракт примерно на 100 миллионов долларов.

Также стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл уже нашли продюсерскую компанию, которая займется производством документальных фильмов и детских программ.

"Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует и дает надежду. Для нас как молодых родителей также важно создание вдохновляющих семейных программ", - заявили супруги.

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Автор: Александр Топчий