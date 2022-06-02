Джонни Депп выиграл суд над Эмбер Херд.

За бракоразводным процессом Джонни Деппа и Эмбер Херд следил весь мир. Громкие заявления, оскорбления, обвинения в насилии и гадкие пакости - вот чем запомнилась эта история.

Шесть лет назад Эмбер с помощью СМИ выдвинула против Деппа серьезные обвинения в насилии. Все эти годы актер пытался доказать, что не причинял своей экс-супруге физического вреда. И только спустя много лет ему это удалось.

Суд присяжных таки признал слова Херд клеветой и обязал ее выплатить Деппу 15 миллионов долларов.

Сразу после суда знаменитости написали посты в своих социальных сетях.

Первая реакция Джонни Деппа

"Шесть лет назад навсегда изменилась моя жизнь, жизнь моих детей, жизнь самых близких мне людей, а также жизнь людей, которые много-много лет поддерживали и верили в меня. А шесть лет спустя присяжные вернули мне жизнь. Я действительно польщен", - написал актер в своем Instagram.

Он добавил, что для него было важно донести людям правду, и сделал он это в первую очередь ради своих детей. Сейчас, после победы над Херд, он чувствует умиротворение и благодарность.

"Я хочу отметить работу судьи, присяжных, сотрудников суда и шерифов, которые пожертвовали своим временем, чтобы добраться до этого момента, а также мою усердную и непоколебимую юридическую команду, которая проделала исключительную работу, помогая мне поделиться правдой. Лучшее еще впереди, и новая глава, наконец, началась. Истина никогда не умирает", - добавил он.

Первая реакция Эмбер Херд

Не осталась в стороне и сама Эмбер. Она также высказалась после решения суда. По ее словам, она чувствует себя униженной и опозоренной.

"Разочарование, которое я испытываю сегодня, не передать словами. Я убита горем из-за того, что множества улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти и влиянию моего бывшего мужа. Еще больше я разочарован тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это регресс. Это возвращает нас во времена, когда женщину, которая говорит об этом открыто, можно было публично опозорить и унизить. Это отбрасывает представление о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно", - написала Херд.

Напомним, ранее о скандальном разводе Деппа и Херд сняли документальный фильм.

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