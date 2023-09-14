В прокат фильм с Джейсоном Момоа в главной роли должен выйти 20 декабря 2023 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures наконец-то представила первый трейлер супергеройского фильма "Аквамен и затерянное королевство" (Aquaman and The Lost Kingdom), который станет 15-м фильмом расширенной киновселенной DC и вторым сольником об Артуре Карри.

Из трейлера зрители узнали, что события фильма происходят через несколько лет спустя после финала первой части. Теперь Артур Карри – новый король Атлантиды. Однако старые враги возвращаются, желая уничтожить все, что дорого для Аквамена – и теперь чтобы дать бой сумасшедшему пирату по кличке Черная Манта, королю Атлантилы придется объединить силы со своим сводным братом Ормом Мариусом, с которым у него тоже не самые лучшие отношения.

В новом фильме к своим ролям вернутся Джейсон Момоа (Артур Карри / Аквамен), Эмбер Херд (принцесса Мера), Виллем Дефо (Нуйдис Вулко), Патрик Уилсон (Орм Мариус / Повелитель Океана), Дольф Лундгрен (король Нерей), Николь Кидман (Атланна), Темуэр Моррисон (Томас Карри), Ягья Абдул-Матин II (Дэвид Кейн / Черная Манта) и Рэндалл Парк (доктор Стивен Шин), с которыми зрители уже познакомились в первом фильме.

Среди новичков франшизы – датский актер Пилу Асбек ("Игра престолов", "Призрак в броне", "Оверлорд"). Кого именно он сыграет – пока неизвестно.

Также в фильме впервые появится персонаж Каршон в исполнении Индии Мур, а роль первого короля Атлантиды – Атлана – сыграет Винсент Риган ("Троя", "300 спартанцев").

Режиссером фильма выступил Джеймс Ван, который также снял первого "Аквамена". Кроме того, он известен как создатель одних из самых успешных хоррор-франшиз в истории – "Пила", "Астрал" и "Заклятие".

В прокат фильм должен выйти 20 декабря 2023 года.

Отметим, что съемки фильма были непростыми – их неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Также были опасения, как на судьбу фильма повлияет скандальный судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд – после того, как актрису признали виновной в клевете против ее бывшего мужа, ходили слухи, что ее либо вырежут из фильма полностью, либо минимизируют ее присутствие, либо заменят другой актрисой. В итоге, Херд все же была замечена на съемках фильма, однако какой именно будет судьба ее героини, мы узнаем только после просмотра. К слову, в новом трейлере ее персонаж почти не показали.

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