На нем скандальная актриса позирует в образе героини компьютерной игры.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск внезапно решил вспомнить о своем непродолжительном романе со скандальной актрисой Эмбер Херд, которая пыталась отсудить миллионы у Джонни Деппа. Инженер "слил" ее откровенное фото.

Так, Маск разместил в X (Twitter) снимок актрисы, на котором она позирует в образе Ангела из известной компьютерной игры Overwatch. При этом основатель Tesla не стал объяснять, зачем он это сделал и что он хотел показать этим фото.

Херд позировала в корсажном мини-платье с глубоким декольте, а на ее ногах были портупеи. При этом актриса примерила крылья и была максимальной похожей на персонажа игры.

Видео дня

В комментариях под снимком пользователи принялись шутить, обсуждая то, что Маск не сумел построить отношения с Херд, а также поставил "крест" и на других хороших вещах (отсылка к тому, что инженер переименовал Twitter). Также пользователи пишут:

"В жизни Илона было так много хороших вещей, а он просто ставит на этом крестик"

"Что-то странное с ее ногами"

"Судебный иск через 3, 2, 1...".

Сама Херд на пост Маска не отреагировала. В последнее время она "залегла на дно", ведь стала подвергаться хейту и насмешкам на фоне судебных тяжб с Деппом.

Что известно о романе Херд и Маска

Актриса закрутила роман с инженером, по ее словам, после развода с Джонни Деппом. Сам "Джек Воробей" обвинял Херд в том, что она начала изменять ему с Маском уже через месяц после их свадьбы. К слову, СМИ публиковали снимки, которые доказывали слова Деппа.

Роман Херд и Маска был непродолжительным, но скандальным. После расставания инженер даже судился с актрисой из-за замороженных эмбрионов. Они планировали стать родителями, а после разрыва Херд все же хотела родить ребенка от Маска, что ему очень не понравилось.

Вас также могут заинтересовать новости: