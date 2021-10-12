На звезд южнокорейского сериала подписались миллионы пользователей со всего мира.

Уже несколько недель южнокорейский сериал "Игра в кальмара" остается в топ всех сериалов американской платформы Netflix, просмотры "побиты" и в Украине.

Netflix впервые с последней громкой премьеры "Паразитов" удалось сделать азиатскую культуру ближе к пониманию западного зрителя. А звезды "Игры в кальмара", которые до этого снимались лишь в локальных проектах, проснулись общепризнанными кинолюбимцами во всех уголках мира.

В Instagram звезды делятся со своей аудиторией, которая, после выхода сериала на платформе, выросла в разы, деталями съемок одной из самых жестоких историй Netflix.

30-летний Ви Ха Чжун, сыгравший в "Игре" следователя, стал в сети едва ли не одним из самых популярных героев сериала. Сейчас за мужчиной только в Instagram следят 7,8 миллиона пользователей.

Ви Ха Чжун до съемок в Netflix играл в детективах и боевиках Южной Корее, со своими фанатами делится преимущественно фотографиями со спортивных тренировок и "рабочими" кадрами.

Недавно кореец снялся в откровенной фотосессии для глянца Men's Health.

Еще одной любимицей западного зрителя стала 27-летняя модель Чон Хо Ен (в сериале – Кан Сэ Бек – молодая беженка из Северной Кореи, которая присоединилась к "Игре", чтобы помочь брату в приюте).

Ее аудитория ежесуточно увеличивается более чем на 1 миллион подписчиков. В жизни кореянка снимается для модных глянцев.

А вот главный герой сериала 48-летний Ли Чон Че создал профиль в Instagram 2 октября, когда на платформе прошла премьера сериала. Свою первую фотографию мужчина выложил со съемок Netflix. У него уже 3,4 миллиона фолловеров.

Ли Чон Че дебютировал как модель, а затем начал актерскую карьеру на телевидении, в частности в сериалах "Чувства" и знаковой драме "Песочница".

Так же и 39-летний актер Пак Хе Су, сыгравший друга детства Ли Чон Че, появился в соцсети с выходом на экраны сериала, опубликовав селфи в стильном черном костюме.

О чем сериал

По сюжету сериала "Игра в кальмара", группу из 456 неудачников, которые задолжали огромные суммы, приглашают принять участие в увлекательном квесте, обещая немыслим денежный приз.

Потрепанные жизненными обстоятельствами, эти люди соглашаются и попадают на закрытую территорию. И тут начинается самое страшное в погоне за 38 миллионами долларов. Каждая, казалось бы, безобидная и детская игра превращается в соревнование на выживание в прямом смысле.

Рецензию УНИАН можно прочитать по ссылке.

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Автор: Виолетта Орлова