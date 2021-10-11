"Игра в кальмара" - южнокорейский сериал Netflix об игре на выживание с многомиллиардным призом.

Южнокорейский режиссер и сценарист Хван Дон-хек показал миру драматический сериал "Игра в кальмара", который был показан на платформе Netflix. Данный проект бьет все рекорды по просмотрам, а в сети поклонники сериала делают различные мемы.

Читайте также"Игра в кальмара": почему весь мир одержим кровавым южнокорейским сериалом (обзор)Дон Хек решил рассказать, почему главный герой Сон Ги-Хун перекрашивает волосы в красный цвет. Об этом сообщает Independent.

"Я представил себя им и подумал про себя: "Какой цвет ты бы никогда не выбрал, чтобы красить свои волосы?" Тогда я пришел к выводу, что Ги-Хун никогда не перекрасит волосы", - отметил он.

По его словам, огненно-рыжие волосы "действительно показали" "внутренний гнев" и ярость Ги-Хуна по отношению к организаторам смертоносных игр.

Напомним, по сюжету сериала "Игра в кальмара", группу из 456 неудачников, задолжавших огромные суммы, приглашают принять участие в увлекательном квесте, обещая немыслимый денежный приз. Потрепанные жизненными обстоятельствами, эти люди соглашаются и попадают на закрытую территорию. И тут начинается самое страшное в погоне за 38 миллионами долларов. Каждая, казалось бы, безобидная и детская игра превращается в состязание на выживание в прямом смысле.

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Автор: Каролина Гайдук