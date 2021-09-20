Пара исполнила танго под песню ALEKSEEV. Номер получился технически сложным, но Ольга и Дмитрий справились.

Известная украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка в 2012 и 2016 годах Ольга Харлан в паре с Дмитрием Дикусаром на шоу "Танцы со звездами" исполнили страстное танго и подкатили зрителей и судей.

Читайте такжеНа шоу "оживили" легендарного Григория Чапкиса (видео)Так, судья Чмерковский отметил мастерство Дикусара и похвалил пару за такой танец, хоть и сказал, что заметил ошибки, которые они допустили.

Ольга и Дмитрий танцевали под песню "Океанами стали" в живом исполнении ALEKSEEV. Номер был посвящен поражению Харлан на Олимпийских играх в Токио в этом году.

Макс Чмерковский поставил Ольге и Дмитрию 7 баллов, Оля Полякова (приглашенная судья шоу) - 10, Кухар - 5, Яма - 7. Пара получила 29 баллов.

Напомним, во втором эфире шоу "Танцы со звездами" ведущей балкона стала примадонна украинской сцены Ирина Билык. Но настоящим сюрпризом вечера стало ее воссоединение с бывшим возлюбленным Дмитрием Дикусаром: вместе они исполнили хит "Нас нет".

Билык и Дикусар на "Танцах со звездами"

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Автор: Ольга Робейко