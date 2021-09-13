Приглашенной ведущей балкона стала певица Ирина Билык.

Во втором прямом эфире шоу "Танцы со звездами"ведущей балкона стала примадонна украинской сцены Ирина Билык. Но настоящим сюрпризом вечера стало ее воссоединение с бывшим возлюбленным Дмитрием Дикусаром, который выступает на проекте в паре с Ольгой Харлан.

Читайте такжеСтало известно, кто покинул шоу "Танцы со звездами" (фото, видео)Так, на сцене "Танцев со звездами" Ирина и Дмитрий исполнили их совместный хит "Нас нет", чем растрогали зрителей. В конце их номера к Билык подбежал ее бывший муж Дмитрий Коляденко и подарил ей цветы.

Певица призналась, что ей приятно видеть рядом с собой "эксов". Очевидно, исполнительница сохраняет с ними до сих пор теплые дружеские отношения.

Напомним, Ирина и Дмитрий танцевали вместе на "Танцах со звездами" в 2007 году, а затем пара поженилась.

Отношения Билык и Дикусара

Роман Дикусара и Билык "зародился" в 2007 году на "Танцах со звездами", где они выступали в паре. В том году пара и обменялась клятвами в Рио-де-Жанейро.

Через три года влюбленные шокировали своих фанатов новостью - они решили разорвать отношения. Как позже признался Дмитрий, они просто охладели друг к другу.

Что известно об Ирине Билык

Ирина Билык - украинская певица, заслуженная и народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля".

Знаменитость была замужем за фотографом Асланом Ахмадовым, но в апреле 2021-го объявила о разводе. У пары родился сын Тебриз в 2015 году.

Среди бывших мужчин знаменитости - продюсер Юрий Никитин, модель Андрей Оверчук, хореограф Дмитрий Коляденко и Дмитрий Дикусар.

Автор: Ольга Робейко