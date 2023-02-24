История героической борьбы нашего народа уже показана в нескольких фильмах.

Сегодня уже ровно год с начала полномасштабной войны РФ против Украины, теперь никто не сомневается в том, что украинцы - несокрушимый народ, который не удастся одолеть кровавому диктатору Путину. Теперь о нашей стране снимают фильмы, ужасные события и военные преступления РФ навсегда останутся в памяти, о них знает весь мир.

Что снимали о войне в Украине за этот год - читайте ниже. Оказалось, несокрушимость военных, врачей и всего нашего народа уже вдохновила многих людей на создание фильмов, сериалов и даже мультиков.

Superpower Шонна Пена

Американский кинорежиссер Шонн Пен часто приезжал в Украину. Он задокументировал множество преступлений российской армии. После одной из поездок на Киевщину Пенн признавался, что увиденное им было похоже на декорации к фильму о войне. Однако лишь мысль о том, что это все - реальность, приводила его в ужас.

Этот фильм Пенн начал снимать еще в 2021 году. Он хотел рассказать миру о событиях на Донбассе, однако после 24 февраля 2022 года Пенн не остановил съемки, а лишь продолжил документировать зверства оккупантов, которые начали полномасштабную войну. Премьера фильма уже состоялась на Берлинском кинофестивале.

Военный сериал "Я - Надежда"

24 февраля в 19:30 на телеканале 2+2 состоится премьера четырехсерийной военной драмы "Я – Надежда". В сериале будет показана история о медиках экстренной помощи, которые во время полномасштабного вторжения России на деле показали свою смелость и желание помогать людям.

Военную драму "Я - Надежда" снимали в Харькове и на нескольких локациях в Киеве и области, в частности в Ирпене. В сериале были задействованы медики скорой помощи и работники ГСЧС, которые консультировали актеров и творческую команду проекта.

"Клондайк"

3 ноября 2022 года в украинский прокат вышла драма "Клондайк" от режиссера Марины Эр Горбач. Фильм показывает события 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Беременная женщина живет там со своим мужем и не хочет уезжать, хотя и понимает, что там находиться опасно. В дом главных героев прилетает снаряд оккупантов, а вскоре рядом с их селом падает гражданский пассажирский самолет Boeing 777, который сбила РФ.

Тяжелый фильм с гротескными сценами показывает все реалии жизни рядом с россиянами. "Клондайк" открывает глаза всем тем, кто не понимает, что такое война.

Документальный фильм "Рік"

Фильм покажет год героической борьбы украинцев. Дмитрий Комаров побывал в "Центре принятия решения", своими глазами увидел установку IRIS-T и пообщался с военными, которые защищают нас от атак и ракет оккупантов.

Журналист также побывал на границе с РФ, находился буквально "на мушке" у российских снайперов. Фильм "Рік" можно будет увидеть 24 февраля, в 20-15 на 1+1, и в 21:00 в Телемарафоне.

"Свобода в огне"

Документальный проект "Свобода в огне: борьба Украины за свободу" с участием 1+1 media создавал американский режиссер Евгений Афинеевский. Лента о героическом сопротивлении украинского народа в борьбе с РФ создана для того, чтобы объединить цивилизованный мир вокруг важной темы поддержки Украины.

Уже вчера проект представили в Киеве. Зрители смогли увидеть ленту в которой собраны все самые главные события последнего года. Одна из главных героинь в фильме - корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Мультфильм "Патрон"

Легендарный пес Патрон стал героем одноименного приключенческого мультсериала. Первый эпизод уже доступен для просмотра.

История о Патроне, который помогает спасателям в разминировании территорий, освобожденных от российских оккупантов, создана для детей. В мультике пес рассказывает о своих задачах и помогает детям понимать все правила минной безопасности.

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