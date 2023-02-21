Сериал основан на реальных событиях.

24 февраля в 19:30 на телеканале 2+2 состоится премьера четырехсерийной военной драмы "Я – Надежда" о медиках экстренной помощи, которые во время полномасштабного вторжения России в Украину проявили незаурядную смелость, бесшабашность и преданность своей профессии, спасая человеческие жизни.

"Я – Надежда" – первый военно-драматический сериал телеканала 2+2, снятый во время войны в Украине. Главные герои ленты – работники "скорой" в Харькове, которые в феврале-марте 2022 года под постоянными обстрелами и бомбардировками спасали гражданских и военных своего города.

Молодая фельдшер Надежда, несмотря на реальную опасность и уговоры парня уехать в более безопасное место, решает остаться в окруженном оккупантами Харькове, не понимая, что ждет ее в ближайшие недели – бессонные ночи на службе, болезненные потери, ежедневный риск ради спасения других и встреча с врагом один на один.

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"Это особый проект. Не только из-за того, что это первые съемки украинского сериала во время войны. Но и потому, что авторы вдохновились реальной историей девушки, которая, несмотря на юный возраст, проявила стойкость и абсолютную преданность своему делу в самое ужасное для страны время. Откровенно говоря, взяться за эту идею было для меня волнительно", – комментирует режиссер Денис Тарасов.

Он добавил, что были определенные ограничения из-за военного положения. Тревоги, обстрелы, отсутствие связи и света — все это вносило свои коррективы в производство.

"К примеру, мы не снимали возле инфраструктурных объектов, отказались от масштабных экшн-сцен со взрывами, вместо полноценных сцен в Харькове снимали там только заявочные планы. Для того, чтобы мы могли снимать на деоккупированных территориях Киевской области, некоторые локации даже разминировали специалисты. Все это напоминало нам о том, что война не только в кадре, она каждый день в нашей жизни", - говорит Тарасов.

На идею сериала авторов Артема Кобзана и Андрея Виштака вдохновили истории украинских врачей, которые с начала полномасштабного российского наступления мужественно держат свой фронт. Прототипом главной героини стала 22-летняя фельдшер Анна Андрющенко, которая в первые месяцы войны работала в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Во время встречи с Аней была поражена, собственно, самой Аней. Она мягкая, теплая, отзывчивая. И у меня в голове не укладывалось: как? Как она взяла на себя такую ответственность? Как она не испугалась, не сломалась? Кроме того, она уже прошла это и не стала циничной, холодной. Меня поразило, что она сохранила свет в себе", – вспоминает главная актриса сериала Вероника Дюпина знакомство с прототипом ее героини.

Также главные роли исполнили Даниил Мирешкин, Ирина Мак, Павел Сироткин, Антонина Хижняк, Валерий Астахов, Алекс Степаненко, Елена Курта.

Производством сериала по заказу телеканала 2+2 занимался продакшен Sfera Film. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Вадим Червяков, Роман Омельчук.

Военную драму "Я - Надежда" снимали в Харькове и на нескольких локациях в Киеве и области, в частности в Ирпене.

В сериале были задействованы медики скорой помощи и работники ГСЧС, которые консультировали актеров и творческую команду проекта. В Харькове и на деоккупированных территориях Киевской области, где проходили съемки, на площадке работали военные эксперты, обеспечивавшие безопасность съемочной группы.

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