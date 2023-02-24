Ведущий был очень близко к границе страны-агрессора.

Ведущий и журналист Дмитрий Комаров рассказал, что он побывал у границ с Россией. Для нового фильма "Рік" он общался с украинскими военными и пограничниками.

Он был очень близко к РФ. Военные рассказали Комарову о правилах безопасности. Оказалось, что ведущий ходил почти "на мушке" у российских снайперов. Оккупанты в любой момент могли устроить провокации. Именно поэтому Комарову запретили еще больше приближаться к границам страны-агрессора.

"Очень редкие съемки. Именно эта - просто на границе с РФ", - рассказал Комаров.

Видео дня

Ведущий напомнил, что его фильм "Рік" можно будет увидеть 24 февраля, в 20-15 на 1+1, и в 21:00 в Телемарафоне. В нем Комаров расскажет и покажет, как украинцы прожили этот год.

В комментариях пользователи благодарят Комарова за то, что он решил показать героическую борьбу наших военных. Также они пишут:

"Надеюсь, что вы, Дмитрий, показали тот жест, как наши ребята на беларусской границе"

"Все украинцы мечтают о стене на этой границе, как из "Игры престолов"

"Благодарим вас, Дмитрий, за ваш труд! Обязательно посмотрим!".

Фильм Дмитрия Комарова - что известно

24 февраля на экраны выйдет фильм "Рік". В нем Дмитрий Комаров расскажет о том, что происходило в Украине с первого дня полномасштабной войны, которую против нас начала РФ. Уже известно, что ведущий побывал в засекреченном Центре боевого управления. Там Комаров увидел командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерала Александра Сырского. Кроме этого, журналист в своем фильме рассказал о ПВО и впервые показал установку IRIS-T.

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