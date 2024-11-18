Актер назвал вероятную причину, почему продюсеры не показали пикантную сцену миру.

Известный американский актер Дензел Вашингтон раскрыл подробности съемок исторической драмы "Гладиатор II", премьера которой состоялась 14 ноября этого года. Артист, сыгравший роль коварного Макринуса в эпическом фильме, признался, что продюсеры не вставили в финальную версию одну пикантную сцену.

В интервью Gayety звезда "Великого уравнителя", номинированный на премию "Оскар", рассказал, что во время съемок у него был поцелуй с другим актером, но этот эпизод решили вырезать. Сцена с поцелуем была прописана в сценарии. Там упоминается, что в прошлом у Макринуса были отношения с мужчиной.

Однако продюсеры не допустили, чтобы эта сцена вошла в фильм и убрали ее из ленты. Знаменитость предполагает, что создатели фильма просто испугались критики в сети, да и сам мужчина, поцелованный Вашингтоном, не был готов к тому, что это увидит весь мир.

"На самом деле я поцеловал мужчину в фильме, но они (продюсеры - УНИАН) это вырезали. Я думаю, что они вырезали, потому что испугались. Я поцеловал парня прямо в губы и, думаю, он еще не был готов к этому. В фильме я убил его примерно через пять минут. Это "Гладиатор". Это поцелуй смерти", - поделился Дензел.

Реакция сети

В социальной сети Reddit пользователи прокомментировали инцидент с фильмом и некоторые из юзеров даже выразили возмущение, что они не увидели вырезанную сцену:

"Выпустите режиссерскую версию"

"Просто позвольте мужчинам целоваться"

"Многие римляне были гомосексуалами. Дайте людям то, что они хотят"

"Международный рынок не готов к этому"

"Значит, для итальянских мафиози круто нападать друг на друга с поцелуями, а гладиаторы не могут этого делать?!"

"Я бы заплатил хорошие деньги, чтобы увидеть это, но режиссеры вырезали это"

О чем фильм "Гладиатор II"

Фильм является сиквелом исторического боевика "Гладиатор" 2000 года с Расселом Кроу. Картина получила всемирную славу и получила 5 премий "Оскар".

События в ленте происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук дяди. Он вынужден войти в Колизей после того, как его дом разрушили императорами, которые теперь управляют Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое, и вернуть Риму и его жителям былую славу.

Главную роль Луция в фильме сыграл ирландский актер Пол Мескаль, а Педро Паскаль предстал в роли генерала Маркуса Акация.

Напомним, ранее мы делали обзор на "Гладиатор II". УНИАН поделился впечатлениями об эпическом сиквеле оскароносного хита Ридли Скотта.

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