Известный американский актер Дензел Вашингтон раскрыл подробности съемок исторической драмы "Гладиатор II", премьера которой состоялась 14 ноября этого года. Артист, сыгравший роль коварного Макринуса в эпическом фильме, признался, что продюсеры не вставили в финальную версию одну пикантную сцену.
В интервью Gayety звезда "Великого уравнителя", номинированный на премию "Оскар", рассказал, что во время съемок у него был поцелуй с другим актером, но этот эпизод решили вырезать. Сцена с поцелуем была прописана в сценарии. Там упоминается, что в прошлом у Макринуса были отношения с мужчиной.
Однако продюсеры не допустили, чтобы эта сцена вошла в фильм и убрали ее из ленты. Знаменитость предполагает, что создатели фильма просто испугались критики в сети, да и сам мужчина, поцелованный Вашингтоном, не был готов к тому, что это увидит весь мир.
"На самом деле я поцеловал мужчину в фильме, но они (продюсеры - УНИАН) это вырезали. Я думаю, что они вырезали, потому что испугались. Я поцеловал парня прямо в губы и, думаю, он еще не был готов к этому. В фильме я убил его примерно через пять минут. Это "Гладиатор". Это поцелуй смерти", - поделился Дензел.
Реакция сети
В социальной сети Reddit пользователи прокомментировали инцидент с фильмом и некоторые из юзеров даже выразили возмущение, что они не увидели вырезанную сцену:
- "Выпустите режиссерскую версию"
- "Просто позвольте мужчинам целоваться"
- "Многие римляне были гомосексуалами. Дайте людям то, что они хотят"
- "Международный рынок не готов к этому"
- "Значит, для итальянских мафиози круто нападать друг на друга с поцелуями, а гладиаторы не могут этого делать?!"
- "Я бы заплатил хорошие деньги, чтобы увидеть это, но режиссеры вырезали это"
О чем фильм "Гладиатор II"
Фильм является сиквелом исторического боевика "Гладиатор" 2000 года с Расселом Кроу. Картина получила всемирную славу и получила 5 премий "Оскар".
События в ленте происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук дяди. Он вынужден войти в Колизей после того, как его дом разрушили императорами, которые теперь управляют Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое, и вернуть Риму и его жителям былую славу.
Главную роль Луция в фильме сыграл ирландский актер Пол Мескаль, а Педро Паскаль предстал в роли генерала Маркуса Акация.
Напомним, ранее мы делали обзор на "Гладиатор II". УНИАН поделился впечатлениями об эпическом сиквеле оскароносного хита Ридли Скотта.