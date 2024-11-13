УНИАН подготовил подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главным кинособытием этой недели в кинотеатрах Украины станет выход эпического экшна "Гладиатор ІІ" от Ридли Скотта с Полом Мескалем и Педро Паскалем в главных ролях.

Кроме того, в прокат выйдут украинский документальный фильм "Поезд к жизни", комедия "Смерть в Париже" с Моникой Белуччи, анимационный фильм "Королевство Кенсуке" и еще несколько новинок.

Также в четверг в Киеве стартует 30-й фестиваль "Новое немецкое кино", во время которого киноманов познакомят с последними киноновинками из Германии.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет рождественская романтическая комедия "Горячий снеговик".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Гладиатор II

Gladiator II (США, Великобритания, 2024, исторический/драма/экшн)

События сиквела происходят через 16 лет после первого фильма, а в центре сюжета оказался племянник императора Коммода – Люций, который в "Гладиаторе" 2000 года был еще ребенком. Все это время парень провел в изгнании в далекой африканской стране, где у него уже появилась любимая женщина и новая жизнь. Впоследствии он попадает в плен к Римской Империи, где его заставляют стать гладиатором. Одновременно Луций, который от всех скрывает свое происхождение и настоящее имя, попадает в водоворот политических интриг.

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Главную роль в фильме исполнил ирландский актер Пол Мескаль ("После солнца", "Все мы незнакомцы"), которому на арене придется скрестить мечи с героем Педро Паскаля (сериалы "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас") – генералом Маркусом Акацием, наставником которого был главный герой первого "Гладиатора" Максимус.

При этом из первого фильма к своим ролям вернулись лишь Конни Нильсен, которая вновь сыграла Луциллу, и Дерек Джейкоби, который повторил роль сенатора Гракхуса.

Кроме того, в новом фильме сыграли Дензел Вашингтон ("Тренировочный день", "Маньчжурский кандидат", франшиза "Великий уравнитель"), который воплотил образ торговца оружием и бывшего рабовладельца Макринуса, а также Джозеф Куинн ("Тихое место: День первый", сериал "Очень странные дела") и Фред Хехингер (сериалы "Белый лотос", "Пэм и Томми", трилогия "Улица страха"), сыгравшие братьев-императоров Гету и Каракаллу.

Как и первый фильм, сиквел снял легендарный Ридли Скотт ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Тельма и Луиза", "Солдат Джейн", "Ганнибал", "Марсианин", "Наполеон"). При этом ныне 86-летний режиссер ранее заявлял о планах снять еще две части "Гладиатора", выход которых запланирован на 2026-2027 годы.

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Мировая премьера "Гладиатора 2" состоялась еще 30 октября в Австралии, и первые отзывы о нем скорее положительные. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 67 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Повторяя своего предшественника, но при этом будучи более кровавым и зрелищным, "Гладиатор II" – это феерия экшена, которая черпает большую часть своей силы благодаря захватывающей игре Дензела Вашингтона", – так звучит консенсус критиков относительно фильма на Rotten Tomatoes.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Новое немецкое кино 2024

(Германия, 2024, фестивальный)

С 14 по 20 ноября 2024 года в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет 30-й фестиваль "Новое немецкое кино", который традиционно познакомит украинских киноманов с последними новинками в кинематографе Германии.

В этом году зрителям, в частности, представят политический триллер "Семена священного инжира" (Die Saat des heiligen Feigenbaums) иранского режиссера Мохаммада Расулофа, который он подпольно снял на родине. Картина уже получила несколько наград Канн и еще немало престижных наград, а также именно она была выбрана претендентом на "Оскар-2025" от Германии в категории "Лучший международный фильм".

Кроме того, зрителям представят черную комедию "Умирание" (Sterben) режиссера Маттиаса Глазнера, которая стала лучшим игровым немецким фильмом на национальной кинопремии 2024 года и до этого получила три награды нынешнего Берлинале, среди которых Серебряный Медведь за лучший сценарий. В то же время известный немецкий актер Ларс Айдингер (сериалы "Вавилон – Берлин", "Ирма Веп", фильмы "Белый шум, "Персональный покупатель") за главную роль в этом фильме получил номинации на Немецкую кинопремию и приз Европейской киноакадемии.

Всего во время нынешнего фестиваля немецкого кино в Украине можно будет посмотреть четыре новых фильма в разных жанрах, а также две ленты легендарного Вима Вендерса в рамках ретроспективы.

Подробнее о том, какие фильмы стоит посмотреть во время фестиваля, читайте в нашем отдельном материале.

Поезд к жизни

Потяг до життя(Украина, 2024, документальный)

Эта полнометражная документальная лента снята на основе реальных историй простых железнодорожников, которые с первых дней полномасштабного вторжения спасали жизни миллионов украинцев, иногда – ценой собственной. Трогательные истории в ленте нанизаны на центральную линию проводницы Ирины Юрченко – мамы Героя Дмитрия Казацкого, который держал оборону "Азовстали".

Также в фильме своими впечатлениями от украинских железнодорожников поделились экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, голливудский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум, известный футболист и посол United24 Андрей Шевченко.

Снял фильм украинский режиссер Александр Тименко, который до этого работал над сериалом "Поймать Кайдаша" и документалкой "Украинское кино. Становление".

Тайны заколдованного леса

Angelo dans la forêt mystérieuse (Франция, Люксембург, 2024, приключения/анимация)

Главный герой фильма – 10-летний мальчик Анджело, который мечтает стать исследователем природы. И его мечта сбывается, хотя и очень необычным способом: мальчик отбивается от родителей во время туристической поездки и оказывается в Зачарованном лесу. Теперь Анджело не только исследует необычное магическое место, но и станет настоящим героем для его новых Зачарованных друзей.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов.

Смерть в Париже

Paradis Paris (Франция, 2024, комедия/драма)

Фильм рассказывает о ведущем популярного криминального телешоу, который еженедельно рассказывает зрителям роковые истории. Все они удивительным образом переплетены: бывшую оперную звезду ошибочно объявили мертвой, английский каскадер-сорвиголова ежедневно бросает вызов смерти, режиссер-феминистка борется с курением, а депрессивная тинейджерка может довести психолога до самоубийства.

Главные роли в фильме исполнили итальянская "фем фаталь" Моника Беллуччи ("Необратимость", "Малена", "Битлджус 2"), Бен Элдридж ("Стук в дверь", сериал "Дрянь"), звезда фильмов Педро Альмодовара Росси Де Пальма ("Разорванные объятия", "Параллельные матери"), Алекс Лутц ("Ги", "Ночные незнакомцы") и другие.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов.

Проклятие Пожирателя грехов

Curse of the Sin Eater (США, 2024, триллер/ужасы)

В центре сюжета фильма – бедный строитель, который заключает сделку с умирающим бизнес-магнатом, чтобы унаследовать его миллиарды. И только потом он узнает, что вместе с богатством получил в наследство страшное проклятие.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,8 из 10 баллов.

Потрошители

Home Kills (Австралия, Новая Зеландия, 2023, триллер, криминал)

В темные времена кризиса, когда скотобойня погружается в финансовый упадок, ее владельцы оказываются перед неизбежным крахом. Отчаявшиеся, они прибегают к крайним мерам, чтобы сохранить свой бизнес на плаву. Отныне, за закрытыми дверями, привычное место превращается в нечто большее – мрачную арену, где человеческая жизнь становится товаром, а убийство становится способом выживания. Каждый новый клиент приносит не только деньги, но и новую жертву на алтарь спасения. Но стоит ли такой успех цены, которую им придется заплатить?

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,9 из 10 баллов (правда, на основе менее чем 100 отзывов зрителей).

Королевство Кенсуке

Kensuke's Kingdom (Великобритания, Франция, Люксембург, 2023, приключения/анимация)

В основе сюжета "Королевства Кенсуке" – одноименный роман-бестселлер известного британского детского писателя Майкла Морпурго. Главный герой истории – мальчик Майкл, который вместе с семьей отправляется в кругосветное путешествие на яхте. Но во время шторма Майкл и его верная собака Стелла падают за борт. После долгих скитаний по океану они оказываются на необитаемом острове. Майкл думает, что теперь ему придется выживать в одиночку, однако вскоре мальчик понимает, что на острове есть еще кто-то...

Этим таинственным жителем оказывается старый японец Кенсуке, который живет отшельником еще со времен Второй мировой войны. Между ним и Майклом сначала возникает напряжение и недоверие. Но впоследствии обстоятельства заставляют их объединиться, ведь острову угрожают браконьеры, прибывшие охотиться на местных животных, в частности орангутанов, с которыми у Кенсуке сложилась особая связь. Майкл находит в себе силы, о которых даже не догадывался, а Кенсуке учится доверять людям. Вместе они становятся на защиту своего маленького мира посреди океана.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Горячий снеговик

Hot Frosty (США, 2024, комедия/романтика)

В центре сюжета фильма – молодая вдова, которая благодаря магическому шарфу оживляет волшебного снеговика. Поможет ли он ей снова научиться влюбляться, смеяться и радоваться праздникам, прежде чем растает?

Главные роли в фильме сыграли Лейси Чеберт (хитовая комедия нулевых "Дрянные девчонки") и Дастин Миллиган (сериал "Шиттс Крик").

Фильм стал доступен на Netflix с 13 ноября 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы ноября 2024 года – на этой неделе на Amazon Prime Video выйдет первый сезон криминального сериала "Кросс", а на Apple TV+ состоится премьера второго сезона постапокалиптического сериала "Бункер". Тем временем, на HBO стартует научно-фантастический сериал "Дюна: Пророчество", а на Paramount+ покажут первый эпизод драматического сериала "Землевладелец".

Марина Григоренко