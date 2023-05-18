Как и в большинстве фильмов франшизы, новый "Форсаж" имеет дополнительную сцену между титрами.

18 мая 2023 года в украинский прокат вышла очередная часть одной из самых успешных кинофраншиз современности – "Форсаж" (Fast X).

Как и в большинстве фильмов франшизы, новый "Форсаж" имеет дополнительную сцену между титрами.

Осторожно, впереди спойлеры!

Прежде всего, стоит отметить, что десятая часть "Форсажа" имеет открытый финал, завершаясь несколькими клифхенгерами. Чтобы узнать, какая же судьба постигла главных героев – придется подождать аж до 2025 года, когда должна выйти вторая часть финала под названием "Форсаж 11".

Тем не менее, все еще может переиграться, ведь во время премьеры фильма "Форсаж X" исполнитель роли Доменика Торетто и главная движущая сила франшизы Вин Дизель заявил о намерении растянуть финал на три части – в том числе с участием Дуэйна "Скалы" Джонсона, который исполнял роль агента Люка Хоббса в нескольких частях франшизы.

Напомним, этот персонаж отсутствовал после восьмой части и собственного спин-оффа "Хоббс и Шоу" – поговаривают, из-за конфликта с Дизелем, которому не понравилось, что "Скала" перетягивает на себя так много внимания.

Собственно, именно возвращение "Скалы" во франшизу "Форсаж" и анонсировалось в сцене между титрами.

В "Форсаже X" главный антагонист фильма Данте Рейэс в исполнении Джейсона Момоа начал воплощать план жестокой мести Торетто и его команде за убийство его отца – бразильского наркобарона Эрнана Рейэса из фильма "Форсаж 5" 2011 года. В сцене после титров зрителям напоминают, что хотя Доменик Торетто сыграл важную роль в преодолении Рейэса, на курок тогда нажал именно Хоббс. Соответственно, теперь Данте решил взяться за него. Итак, можем предположить, что именно с этого и начнется следующий фильм серии "Форсаж".

Подробный обзор фильма вы уже можете почитать в нашей отдельной рецензии.

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