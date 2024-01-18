В украинский прокат фильм от режиссера "Вулкана" Романа Бондарчука попадет осенью 2024 года.

На 74-м Берлинском международном кинофестивале, который состоится 15-25 февраля 2024 года, покажут новый игровой полнометражный фильм "Редакция" украинского режиссера Романа Бондарчука.

Как сообщает пресс-служба Arthouse Traffic, лента будет представлена в программе Forum, которая сосредоточена на поиске новых форм киноязыка. В украинских кинотеатрах картину выпустят осенью 2024 года.

Сюжет фильма начинается с диких степей и лесов украинского юга. Здесь молодой научный сотрудник музея природоведения Юра пытается спасти редких животных от уничтожения. Он ищет сурка степного, которого якобы видели селяне в этих краях. Однако вместо этого парень становится свидетелем поджога леса. Он несет фотографии поджигателей и свою статью в редакцию местной газеты, но ни природа, ни справедливость здесь никого не интересуют. Его наивное видение мира рушится в водовороте фейковых новостей, коррупционных схем и фальсифицированных выборов. Оказавшись в центре таинственного ритуала, который проводят местные чиновники, герой должен выяснить, кто он – представитель почти изчеснувшего вида "человек настоящий" или обычный неудачник?

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В главной роли дебютировал Дмитрий Багненко – журналист, а ныне военный Вооруженных сил Украины. Также в фильме сыграли актриса Римма Зюбина ("Памфир", "DZIDZIO Контрабас"), кинорежиссер Жанна Озирная, журналист Сергей Иванов, драматург Максим Курочкин, актер Андрей Кирильчук ("Памфир", "Беренштейн"), режиссер Александр Шмаль и другие. Также это одна из последних ролей актера Василия Кухарского ("Максим Оса и золото песиголовца", "Круты 1918", "Толока"), который в начале декабря 2023 года погиб на войне, защищая Украину от российских захватчиков.

Режиссером и соавтором сценария выступил Роман Бондарчук, широко известный по своим предыдущим картинам "Вулкан" и "Украинские шерифы". Также он является артдиректором украинского кинофестиваля Docudays UA. "Редакция" продолжает серию фильмов режиссера, посвященных исследованию юга Украины. Ленту снимали в Херсоне и Херсонской области, в частности в ныне оккупированных Олешковских песках. Съемки были закончены всего за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Для всей съемочной группы "Редакция" – больше, чем просто фильм. Это особый опыт, который проверял пределы наших возможностей и изменял нашу жизнь. Монтируя его, мы возвращались в родные места, многие из которых сейчас под оккупацией, многие – разрушены, и воспоминание о них существует только на экране. Я благодарен, что фильм встретил единомышленников в лице команды Берлинале. Радуюсь, что мировая премьера состоится при их авторитетной поддержке и сопровождении, перед лучшими кинопрофессионалами, критиками и зрителями со всего мира. Для нас это также возможность рассказывать об Украине, напоминать о необходимости поддержки нашей борьбы на одном из самых влиятельных кинофестивалей мира. Той борьбы, в которой в декабре 2022 года, защищая Украину, героически погиб режиссер монтажа Виктор Онисько, а в декабре 2023-го погиб актер, исполнитель роли Пчеловода Василий Кухарский", – рассказал Бондарчук.

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