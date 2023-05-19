В картине снялся и сам режиссер.

Документальный фильм "Откуда куда" об эвакуации украинцев из-под обстрелов покажут на Каннском фестивале 21 мая. А пока зрители могут посмотреть трейлер фильма, созданный при участии Украины, Польши и Франции.

Копродюсер Анна Паленчук рассказала, что трейлер очень точно передает атмосферу фильма и те обстоятельства, в которых оказались украинцы из-за полномасштабного вторжения.

Она добавила, что сейчас крайне важно, чтобы на Каннском кинофестивале звучали украинские голоса, так как к этому событию приковано внимание мировых СМИ.

"Я лично очень благодарна режиссеру Мачеку за то, что он полгода самостоятельно эвакуировал беженцев и всему польскому народу за поддержку украинцев во время войны", - говорит Паленчук.

Отметим, режиссер Мачек Хамел решил снять фильм об эвакуации украинцев после того, как сам этим занимался. За время спасения нашего народа у него собралось немало историй о том, как люди были вынуждены покидать свои дома из-за вторжения РФ.

Сюжет фильма "Откуда куда"

Фильм "Откуда куда" иллюстрирует сборный образ украинских беженцев - детей, женщин, пожилых людей, мужчин и т.д., которые после полномасштабного вторжения России вынуждены покинуть свои дома и уезжать в неизвестное будущее.

Цель одна на всех – найти безопасное убежище. Они садятся в эвакуационный автобус и рассказывают об опыте, который им пришлось пережить. За рулем сам режиссер, который везет героев как можно дальше от войны и помогает спасти их жизнь.

Напомним, украинские кинохиты "Клондайк" и "Люксембург, Люксембург" выйдут на Netflix.

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