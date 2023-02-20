Награда получена в номинации "Лучший документальный фильм".

Биографический документальный фильм о российском оппозиционном политике Алексее Навальном получил премию BAFTA, церемония награждения которой состоялась 19 февраля в Лондоне.

Картина получила награду в категории "Лучший документальный фильм". Ранее она была номинирована на премию "Оскар" в аналогичной категории.

В центре сюжета история отравления Навального в 2020 году. Канадский режиссер Дэниел Роер в своем фильме показал фрагменты интервью с самим Навальным, его супругой, дочерью и журналистом-расследователем Христо Грозевым.

Фильм начинается с того, что Алексею становится плохо в самолете. В тяжелом состоянии его доставляют в омскую больницу, а затем транспортируют в немецкую клинику.

Также в ленте показаны комментарии врачей, которые всячески отрицали, что в организме Навального есть отравляющие вещества, и пропагандистов, которые в один голос трубили о том, что он мог отравиться алкоголем или едой.

После того, как Навальный пришел в себя, врачи сообщают ему о том, что его пытались отравить веществом класса "Новичок", но тот говорит, что это было тупо. Тогда же он вспоминает историю Сергея и Юлии Скрипалей, которых тоже пытались отравить в Солсбери тем же веществом.

Далее действие картины разворачивается вокруг того, что Навальный пытается выяснить у своих отравителей, зачем они хотели его убить. Не достигнув результатов, он вновь пытается выяснить причину своего отравления, но представляется уже не своим именем, а помощником Николая Патрушева - главы Совета безопасности РФ.

Заканчивается фильм арестом Навального, когда он возвращается в Россию после лечения. Также в ленте есть щемящие кадры, где Алексей во время суда рисует на стекле сердечки для своей жены.

Премьера фильма состоялась 25 января 2022 года на кинофестивале "Сандэнс". Режиссёр фильма, канадец Дэниел Роэр, охарактеризовал картину как "историю одного человека и его борьбы с авторитарным режимом".

Напомним, прорывом года на премии BAFTA стал фильм "На Западном фронте без перемен".

Вас также могут заинтересовать новости: