74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.

3 мая 2021 года оргкомитет 74-го Каннского кинофестиваля, являющегося одним из важнейших событий в мире кинематографа, опубликовал официальную программу.

Среди прочего, во внеконкурсной программе покажут фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр".

"Бабий Яр" сценариста и режиссера Сергея Лозницы – это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции "главного героя", - так в свое время охарактеризовали проект в Госкино Украины.

Отметим, что для Лозницы это не первый визит в Канны - в 2018 году его фильм "Донбасс" был отмечен премией за лучшую режиссуру во втором по значимости конкурсе "Особый взгляд" 71-го Каннского кинофестиваля. В 2012 году в Каннах его фильм "В тумане" получил приз FIPRESCI. Фильмы Лозницы "Кроткая" (2017) и "Счастье мое" (2010) также в разные годы участвовали в Каннском фестивале.

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Открывать престижный кинофестиваль, который пройдет во французских Каннах с 6 по 17 июля 2021 года, будет мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет".

В основную конкурсную программу фестиваля попали 24 фильма, среди которых работы Уэса Андерсона ("Французский вестник"), Леоса Каракса ("Аннет"), Йоакима Триера ("Самый ужасный человек в мире"), Пола Верховена ("Непорочная дева"), Франсуаа Озона ("Все хорошо"), Шона Пенна ("День флагов"), Кирилла Серебренникова ("Петровы в гриппе") и другие.

С полной программой Канн-2021 можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Марина Григоренко