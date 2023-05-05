Лента режиссера Олеся Санина появится в кинотеатрах ко Дню Независимости Украины.

Масштабный украинский приключенческо-исторический экшн "Довбуш", релиз которого перенесли более чем на год из-за полномасштабного вторжения России в Украину, выйдет в прокат 24 августа 2023 года.

События фильма будут разворачиваться в Карпатах в начале 18 века, когда жестокое правление польской шляхты вынуждает гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести панам за убийство родителей, братья становятся врагами друг другу. Один жаждет денег, другой – справедливости. Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша, но ему удается их перехитрить. С тех пор легенда о карпатском рыцаре распространяется и вдохновляет поколения тех, кто борется за свободу родной земли.

"Эта история о победе над смертью родилась давно. О Довбуше составили сотни легенд и десятки песен. Легенда о рыцаре Карпат прожила века, но в этот миг стала особенно важной. Сейчас она затрагивает каждого из нас. Перед лицом войны, боли и потерь мы сегодня спрашиваем себя: "Стоит ли бороться? Стоит ли жертвовать жизнью ради других? Будут ли когда-нибудь потомки помнить наши деяния? Будут ли они знать, как сильно мы любили и как отчаянно мы защищали нашу землю?". В нашем фильме мы расскажем о том, кого не сломала судьба, кто вернул веру в победу, о том, кто поборол страх. Но мы расскажем еще и такую историю, о которой еще никто не рассказывал. Мы ее покажем так, как никто еще не показывал", – прокомментировал ленту ее режиссер Олесь Санин ("Мамай", "Поводырь").

Роль Олексы Довбуша в фильме исполнил Сергей Стрельников ("Бесславные крепостные", "Неверная"). Также в фильме сыграли Алексей Гнатковский (Иван Довбуш), Дарья Плахтий (Маричка), Матеуш Косьцюкевич (Пшелусский), Агата Бузек (Княгиня Яблуновская) и другие.

Как отмечают авторы "Довбуша", картина воссоздает уникальную атмосферу 18 века, когда жил и боролся Олекса. Мастерское воспроизведение действительности стало возможным не только благодаря фольклорным экспедициям в Карпатах, но и консультациям историков, этнографов, работников музеев Украины, священников, экспертов по геральдике, экспертов по истории оружия, реконструкторов исторических сражений. Также команда возрождала ремесла и реставрировала уникальные техники боя, изучала музыкальную, материальную и нематериальную культуру времени, в котором разворачиваются события фильма. Съемкам картины предшествовало тщательное изучение "эпохи Довбуша" из польских и украинских архивных документов, многочисленных литературных источников и исторических монографий.

"Мы недаром выбрали премьерную дату 24 августа. Это ежегодное напоминание – мы свободны и независимы, и сегодня в очередной раз боремся за это право не только на поле боя, но и в культуре, бизнесе, политике... Повстанец Олекса так же стремится к справедливости и борется за свою и свободу своего народа, как и миллионы украинцев сегодня. Мы ожидаем, что это кино соберет у больших экранов сотни тысяч украинцев и напомнит, почему украинская нация борется и обязательно одержит победу", – прокомментировала директор кинотеатрального направления в FILM.UA Distribution Надежда Коротушка.

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