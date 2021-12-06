Историю о славном Олексе Довбуше можно будет посмотреть в кинотеатрах уже с 12 мая 2022 года.

Вышел первый официальный трейлер исторического экшна "Довбуш", который расскажет историю борьбы гуцулов во главе с Олексой Довбушем против польской шляхты.

В украинский прокат фильм должен выйти 12 мая 2022 года, сообщает Kinomania Film Distribution.

Согласно с официальным синопсисом фильма, его события будут разворачиваться в Карпатах в начале 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести панам за убийство родителей Довбуша, братья становятся врагами друг другу. Один хочет денег, второй – справедливости.

Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша, но ему удается их перехитрить. С тех пор живет легенда о карпатском рыцаре и вдохновляет поколения тех, кто борется за свободу родной земли.

"Это история о том, что невозможно лишить человека свободы: он все равно будет к ней стремиться и искать, даже ценой собственной жизни. Это история о нашей свободе – как внутренней, так и внешней. Это о защите своей семьи, своих интересов, своей чести... О Родине, которая приобретает для нас все большее и большее значение. Родина для нас уже не просто территория, а внутреннее духовное понятие и переживание. Именно сейчас оно становится все реальнее и таким, без которого мы больше не сможем жить, не сможем себя уважать. Тем, что для нас уже стало важнее, чем сама жизнь", – поделился своими мыслями режиссер фильма Олесь Санин.

Читайте также"Крепостная 4": сценаристка рассекретила сюжет и новых главных героев (фото)По словам авторов ленты, Довбуш – уникальный украинский герой, который отдал жизнь за свободу своего народа более трех столетий назад, и его история стала бессмертной. История о свободе превыше всего, о всеобъемлющей любви к своему народу, к родной земле. Создатели обещают много экшена, что в сочетании с настоящими эмоциями оживит легенду о славном Довбуше – борце за независимость, настоящем хозяине Черногоры.

"Довбуш, был человеком, который встал на защиту своей земли, защищал от захватчика! Тяжелые времена рождают настоящих людей! Конечно, он – герой! Почему он это делал? Потому что он мог! И мне тоже нужно было "смочь" воплотить такую фигуру на экране! Работа над такой лентой требовала от меня (и не только от меня, но и от всех к ней причастных) отчасти просто сверхчеловеческой выдержки! Это, без преувеличения, самая сложная моя роль! А также – самая интересная! Мы пытались сделать нашего Довбуша максимально живым и понятным широкому кругу зрителей", – рассказал исполнитель роли Олексы Довбуша актер Сергей Стрельников.

Кроме Стрельникова, в фильм сыграли: Алексей Гнатковский (Иван Довбуш), Дарья Плахтий (Маричка), Матеуш Косьцюкевич (Пшелушский), Агата Бузек (Княгиня Яблуновская) и другие.

Создатели фильма убеждают, что "Довбуш" – самый масштабный украинский фильм, который выйдет на экраны в 2022 году.

"Для съемок фильма мы объехали почти всю Западную Украину, снимали также в Тернопольской и Киевской областях. Над боевыми и трюковыми сценами работала команда из 30-ти каскадеров, команды пиротехников и исторических реконструкторов. В некоторые дни на площадке одновременно работало около 600 человек, включая 400 актеров массовых сцен. Специально для фильма было сшито более тысячи костюмов, сконструированы уникальные кареты, построено более двадцати исторически достоверных локаций. Сделано все, чтобы погрузить зрителя в эту величественную историю, которая разворачивается в Карпатах в начале XVIII века и является чрезвычайно актуальной для Украины XXI века", – рассказал продюсер проекта Максим Асадчий.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел трейлер украинской семейной комедии "Большая прогулка" с Еленой Кравец и Юрием Ткачом в главных ролях.

Автор: Марина Григоренко