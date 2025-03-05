В украинский прокат фильм выйдет 17 апреля 2025 года.

Вышел украинский трейлер комедийного экшна "Рейс навылет" (Fight or Flight) с Джошем Хартнеттом ("Перл Харбор", "Город грехов", "Гнев человеческий", "Западня") в главной роли.

В центре сюжета – наемник по имени Лукас, который хочет наконец завязать, но боссы дают последнее задание: выслеживать и сопровождать цель в самолете. Однако ситуация значительно усложняется, когда оказывается, что самолет – полон безумных киллеров-убийц и у всех них есть фото Лукаса.

Кроме Хартнетта в фильме сыграли Чарита Чадран (сериал "Бриджертоны"), Юлиан Костов (сериалы "Тень и кость", "Берлинская резидентура"), Кэти Сакгофф (сериалы "Крейсер "Галактика", "Мандалорец") и Марко Зарор ("Джон Уик 4", "Алита: Боевой ангел").

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Режиссером ленты выступил Джеймс Мадиган, который ранее работал над визуальными эффектами "Железного человека 2", а также был вторым режиссером фильмов "Трансформеры: Время Звероботов" и "Мег".

Между тем, продюсерами стали создатели франшизы "Джон Уик", снимали ленту в копродукции США и Великобритании.

Поэтому неудивительно, что критики уже шутливо называют новинку "Джоном Уиком в самолете", а также сравнивают со "Скоростным поездом" 2022 года – со всей его эффектностью и юмором.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 17 апреля 2025 года.

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