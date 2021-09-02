Артист сделал коллаборацию со многими известными артистами.

Британский певец Элтон Джон 22 октября выпустит альбом The Lockdown Sessions с участием известных артистов.

Джон записал треки в коллаборации с такими звездами как Дуа Липа, Lil Nas X, Майли Сайрус, Эдди Веддер, Gorillaz, Young Thug, Ники Минаж, Рина Саваяма, Стиви Уандер и другие.

Известно, что музыкант работал над этим альбомом полтора года. Но из-за пандемии коронавируса ему пришлось приостановить концертную деятельность и, разумеется, он так и не смог раньше выпустить этот альбом.

"Некоторые записи приходилось проводить удаленно, через Zoom, чего я, очевидно, никогда ранее не делал. Некоторые сессии были записаны в соответствии с очень строгими правилами безопасности: работа с другим артистом велась через стеклянный экран", - написал Элтон Джон в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич